遭質疑未依規追回違法企業補助 龔明鑫：可檢討認定標準

民眾黨立法院黨團今天(10日)質疑經濟部未落實「產業創新條例」規定，在針對違反環保、勞工或食安等法條且情節重大的企業追回補助時有放水之嫌。經濟部長龔明鑫在立法院受訪時強調，母法授權由中央目的事業主管機關認定，經濟部也有籌組委員會審查是否情節重大，絕無違法；不過，他也提到可以檢討認定標準。

民眾黨立院黨團10日召開記者會，指出「產業創新條例」第70條明定公司若嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大者，不得申請產創條例獎勵或補助，且應追回違法期間內獲得的相關獎勵或補助。民眾黨團並拿出近5年受補助的違法企業高達4,000多家的數據，質疑經濟部違法放水。

經濟部長龔明鑫在立法院經濟委員會受訪時則強調，產創條例明定是由中央目的事業主管機關認定何為「情節重大」，經濟部依法行政，並籌組審查委員會，如有明顯的情節重大當然沒有疑義；若有模糊地帶，則交由委員會審查、認定。他說：『(原音)因為有一些是這樣，我們講說很輕微，比如說來講，員工可能有超時加班，那超時加班來講的話，因為他在勞務部已經罰了，就我們來講的話，這個應該不是所謂的重大。重大就是說如果你連續再犯、有故意的，或者是說造成重大傷亡等等一些情況，我想怎麼樣情節認定，我想這個可以檢討。』

針對TVBS新聞網日前報導稱賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」等內容，龔明鑫再次強調絕對沒有這樣的事情。他表示，經濟部推動政策一定是以法行政，並將總統政見化為政策落實，穩健且堅定推動。

稍後龔明鑫在答復國民黨立委楊瓊瓔質詢時也指出，賴總統沒有和他討論核二、核三重啟，目前台電已將現況評估報告送交經濟部，若經濟部確認沒有問題就會簽核，讓台電著手啟動相關業務。

至於美國晶片大廠輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳上週快閃來台參加台積電運動會，台積電董事長魏哲家透露黃仁勳此行是為了要更多晶片。龔明鑫則指出，黃仁勳的說法顯示AI(人工智慧)的確還在快速發展當中，政府會持續支持台灣半導體產業發展。(編輯：陳文蔚)