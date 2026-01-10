遭質疑未利益迴避 陳菁徽宣布不參與代理孕母條文審查

國民黨立委陳菁徽宣布即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查。（翻攝自陳菁徽臉書）

立法院衛環委員會8日排審《人工生殖法》修正草案，其中代理孕母相關條文引發朝野與社會關注。國民黨立委陳菁徽因過去曾任生殖醫學中心醫師與執行長，遭外界質疑在法案審查過程中未進行利益迴避，一人分飾多角，根本是壯世代翻版，引發爭議。對此，陳菁徽今（10日）發出聲明，表示為讓討論回歸理智，即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

陳菁徽10日發表聲明表示，代理孕母議題涉及醫療專業、倫理、社會與權利保障等多重面向，必須在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有機會凝聚社會共識。然而，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，「為讓討論回歸理智，避免節外生枝，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論」。

陳菁徽提到，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7,812人，少子女化問題持續惡化，已成為朝野無法迴避的國安議題。她援引總統府資政、台灣生殖醫學權威醫師李茂盛的觀點指出，若《人工生殖法》納入代理孕母制度，生育率可望微幅提升約3%，對緩解少子化衝擊有所助益。

陳菁徽強調，台灣是法治健全、執法嚴格的國家，若推動代理孕母制度，任何侵害他人權益的行為都應依法規範與究責，呼籲未來相關討論能回歸事實與法條，理性面對社會各界的不同意見。





