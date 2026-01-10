遭質疑未利益迴避 陳菁徽：即起不參與代孕條文審查

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨立委陳菁徽今天表示，代理孕母議題需在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。考量當前審查氛圍已淪為人身攻擊，為避免節外生枝，即日起她將不參與涉及代理孕母的條文審查。

立法院衛環委員會日前審查攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，民進黨立委林淑芬指出，陳菁徽是人工生殖領域醫師，卻提出相關修法，難道不需要利益迴避嗎。

陳菁徽今天發布聲明指出，援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛的觀點，納入代理孕母的人工生殖法若通過，預測可微幅增加生育率，多少能挽救少子化危機。

陳菁徽表示，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管。

陳菁徽指出，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。

陳菁徽表示，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，即日起她將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。（編輯：林興盟）1150110