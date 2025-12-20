遭質疑未即時逮捕張文阻憾事 警方公布作案時間點回應

隨機攻擊嫌犯張文19日下午約15時先在中山區林森北路、長安東路3處縱火後，返回中正區的租屋處放火，接著前往台北車站、南西商圈犯下隨機殺人案。外界質疑警方接獲報案後未能即時逮捕張嫌，若能早一步抓到他或許能避免憾事發生。北市警局今（20）日公布張嫌作案時間點，澄清並無延誤，警方無奈表示，「警察不是神，我們是在跟時間賽跑，已經盡力了！」

張嫌台北車站投擲煙幕彈。(圖/翻攝畫面)

有中央官員、議員及網友質疑，北市警方19日下午接獲報案後未能逮捕張嫌，才使其得以再到台北車站、南西商圈連續犯案。警方表示，19日下午約16時接獲110通報兩起火警，中山分局立即展開調查，發現是3起縱火案後，開始調閱沿線的監視器畫面，發現嫌犯變裝改騎Ubike逃離現場。

廣告 廣告

警方於17時41分查出縱火者是張文，但此時張嫌已在北車犯案。中山分局於18時11分接獲通報，研判嫌犯可能就是張文，立即通報中正一分局、市刑大，並派員準備到張嫌桃園老家逮人，不過張嫌已變裝躲回旅館。張嫌18時38分到誠品南西店前行凶，中山分局獲報後，線上警網在1分鐘內即趕抵現場，8名員警馬上進入店內逐層搜索，張嫌則是逃竄到頂樓後墜樓身亡。

張嫌在南西商圈連續犯案。(圖/徐敏娟攝)

警方表示，正是因為中山分局積極追查縱火嫌犯，並機警發現張文的特徵與北車犯嫌相符，才能迅速確定是張嫌行凶。警方認為，從張嫌縱火到查出身分，速度已算是快的，可惜張嫌早有預謀、5度變裝躲避查緝，讓追緝的警方晚了一步。

至於針對張嫌在北車丟擲煙幕彈及砍人後，警方沒有立即將他逮捕的質疑，警方無奈指出，台北車站那麼大，不可能每個地方都有捷運警察，而且張嫌丟擲煙幕彈後現場一片混亂，沒有人看到張嫌往何處逃跑，趕到現場的警力必須先了解狀況後才能展開偵辦。