遭質疑未取得當事人同意拍攝 《世紀血案》多名演員聲明道歉

電影日前剛舉行完殺青記者會，但爭議卻持續延燒，取材自1980年林宅血案的電影《世紀血案》，因劇組未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，引發議論，主演之一的演員楊小黎，在社群平台發出長文，表示如果在拍攝前就清楚知道未取得當事人同意，將「直接拒絕出演」。

片中飾演林義雄的男星夏騰宏，也發表聲明致歉，並表態未來將不再參與該片的任何活動，其他演員也陸續發聲道歉，對於有演員提及，拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權，林宅血案當時是林義雄秘書的監委田秋堇證實，劇組沒有聯繫或取得林義雄的同意。

監察委員田秋堇表示，「導演他要如何創作，當然是有他創作的自由，他至少應該要問一下當事時身歷其境的人，跟事實差別很大的話，那會不會對林先生造成二度傷害。」

演員陸續發聲致歉，電影製作單位則發出聯合聲明，強調絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明並虛心聆聽任何可能的意見與指教，曾擔任美麗島事件辯護律師前總統陳水扁直言，拍人家的故事需要經過對方同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏。

前總統陳水扁表示，「這是一個倫理也是職業道德，也是法律的規定，所以你不能說拍一拍才來道歉，說不然我的片酬要捐出來，最好就像有些人說的，我們不要去看就好了，看你多會拍，你自己欣賞。」

1980年2月28日發生的林宅血案，造成林義雄母親與雙胞胎年幼女兒喪命，長女林奐均重傷倖存，案件至今未破，是台灣社會至今難以抹去的傷痛記憶，而導演徐琨華至今未對外說明，電影是否能夠如期上映，也引發關注。

