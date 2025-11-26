遭質疑染紅的何鷹鹭今穿亮綠夾克出席常會 鄭麗文：你變綠的？

國民黨主席鄭麗文與中常委何鷹鹭致意。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨「陸配」常委何鷹鹭因穿印毛澤東頭像衣服，主張台灣回歸祖國，遭中央考紀會停止黨職處分，但因申訴中仍具常委身分，今穿亮綠夾克出席常會。黨主席鄭麗文今看到何直呼「你變綠的」，一與雙關讓與會者全會心一笑。

不過對於鄭麗文隨興的玩笑話，何鷹鹭明顯有情緒，在鄭發表談話過程，一臉鐵青。

鄭麗文表示，上週三藍白會順利成功，也感受到民眾黨誠意與善意，也希望後續合作事宜順利推動；也因藍白會後今天中常會將通過縣市長提名特別辦法，確認提名原則，才能推動藍白合做相關工作。

鄭麗文說，兩黨合作會成立工作小組對接，針對不同縣市提名與對方討論，今天也會通過審核與提名工作小組，之後就會積極展開提名及與民眾黨溝通作業。

鄭麗文指出，藍白會中民眾黨主席黃國昌希望兩黨智庫對接，希望未來在很多政策上可開始合作，尤其明年地方選舉，有關地方發展福利民生建設的重大議題，希望兩黨能開始對接。

鄭麗文說，上次藍白會後，民眾黨智庫負責人賴香伶有與國民黨連繫，國民黨則委派準智庫董事邱淑媞代表對接，把重大原則與接下來合作事項，都做很多討論，也希望積極推動合作事宜。

鄭麗文也透露，國民黨智庫董事將於12月2日改選。

