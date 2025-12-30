遭質疑涉及「尹清楓命案」 前海軍顧問郭璽告溫紳誹謗 北檢不起訴

前海軍顧問郭璽日前因為被影射涉及尹清楓命案，提告立委馬文君及作家溫紳。資料照。呂志明攝



立委馬文君日前發文質疑前海軍顧問郭璽當軍火掮客，卻加入潛艦國造計畫，並轉述名嘴溫紳（本名陳崇崧）的說法，質疑郭璽同時涉及尹清楓命案和海測艦弊案。郭璽認為自己沒涉入尹清楓案，提告馬文君妨害名譽，經檢察官以不起訴處分後，又對溫紳提告加重誹謗。台北地檢署認為尹清楓案涉及重大公益，溫紳也沒直接指涉郭璽涉案，今（12/30）日予以不起訴處分。

溫紳於2018年接受政論節目訪問時，稱「郭璽透過其姐郭琛和馬永成，把海軍的資料提供給阿扁，讓阿扁在立院質詢尹清楓案時呼風喚雨。因有這層舊關係，現千億以上的潛艦國造案，蔡英文找舊識郭璽主導潛艦國造案。海軍總司令黃曙光聘郭璽為顧問。由郭璽負責找商源……。」2020年溫紳接受政論節目訪問時又說「潛艦國造承辦廠，與尹清楓命案同批人。」

直到2023年9月間，馬文君在個人臉書發文，指控郭璽是尹清楓案的涉案人之一，還說郭璽軍旅生涯中斷後改行當軍火掮客，2018年被黃曙光相中加入潛艦國造。馬文君還說，媒體人溫紳曾撰文指郭璽除涉入尹案，還涉入海測艦弊案。「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份，結果黃曙光什麼人不用，就是要用郭璽……。」

郭璽事後控告馬文君涉及加重誹謗罪嫌，遭檢察官予以不起訴處分，郭璽另請求民事損害賠償300萬元並要求登報道歉，台北地院判決郭璽敗訴，高等法院也駁回上訴確定。後來，郭璽改對溫紳提起加重誹謗罪告訴。溫紳則辯稱，他撰寫有關尹清楓命案的書籍共9本，對該案來龍去脈瞭若指掌，他當時也有協助偵辦。

檢察官參酌法院判決，認為在此事之前即有相關報導影射郭璽與尹清楓命案有關，且尹清楓胞妹楊尹星雯也架設網站為此案撰文，雖然言論可能未盡客觀，但仍可發現郭璽與尹清楓案牽扯頗多，因此溫紳所言並非毫無根據。

檢察官認為，尹清楓案目前尚未偵破，是我國矚目重大案件，關乎重大公共利益，溫紳及馬文君論述主軸也在於郭璽與尹清楓案的牽連關係，並非單純涉及郭璽私德，雖然令郭璽感到不快，但潛艦國造屬於可受公評的公共事務，可為適當評論。此外，溫紳基於事實提出主觀意見，稱「潛艦國造承辦廠，與尹清楓命案同批人」，也沒直接指涉郭璽涉案。

檢察官認定，沒有其他積極證據足以證明溫紳有加重誹謗犯行，今日予以不起訴處分。

