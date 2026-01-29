遭質疑球員兼裁判 陳見賢宣布辭國民黨新竹縣黨部主委

新竹縣副縣長陳見賢在臉書宣布，近期完成相關程序就會辭去國民黨新竹縣黨部主委一職。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕力拚2026新竹縣長的新竹縣副縣長陳見賢，因為身兼國民黨新竹縣黨部主委，遭到黨內對手、立委徐欣瑩質疑「球員兼裁判」，昨天又傳出，因為黨內初選競爭激烈，竟然造成有基層資深黨員在謝絕對手拜票之際摔傷，他覺得不捨和難過，透過臉書宣布，完成相關程序後將正式辭去黨部主委一職，全力拚勝選。

他在臉書上表示，他將辭去黨部主委一職。將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨。靠著團結我們一起撐過困難、一起扛起責任。

近期因為一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔。但這幾天，他親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓他感到非常不捨，也非常難過。國民黨的精神人民永遠應該放在第一位。任何政治攻防，都不該讓支持我們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。

因此，他完成相關程序後，將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。他會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。

