遭質疑用合成素肉 鬍鬚張曬「切肉片」反擊約網友出來交流

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

鬍鬚張唐山排骨遭網友質疑採用合成素肉，引發商譽風波，業者昨（9日）大動作回應，公開德國製切割設備的生產影片，大方展示完整的里肌原肉切割與品管機制，甚至邀請網友親自到門市參訪交流。

鬍鬚張。（圖／中天新聞）

爭議源於日前有網友在threads平台發文詢問「有誰可以告訴我鬍XX的唐山排骨是改成素的嗎？今天吃到一半發現怎麼口感特別軟仔細看怎麼感覺像是合成的素肉，請問哪裡有一絲一絲的咀嚼感」，貼文一出引發網友熱議。

為捍衛商譽，鬍鬚張採取多重回應策略，業者於本月7日首次發聲明表示，唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品，相關資料均可提供主管機關查驗，並呼籲民眾勿轉傳未經查證的資訊。

廣告 廣告

為進一步消除疑慮，鬍鬚張於九日公開德國製切割設備的生產影片，大方展示完整的里肌原肉切割與品管機制，用畫面強力證明清白，說明完整里肌原肉切製過程及品質管理機制。

針對網友疑慮，鬍鬚張展現開放態度，誠摯邀請相關網友親自到門市參訪交流，親自了解原料來源、品質管理機制並當場品嚐，希望以最公開、透明的方式化解誤會。業者強調，企業始終秉持對食品安全與產品品質負責的態度，持續落實嚴謹管理，並以公開透明的方式回應社會各界關心。

不過相較於業者的溫和回應，有不少網友決定跳出來替他們說話，呼籲業者採取法律行動，「該提告就提告」、「這世界不是出一張嘴就可以沒事」、「告下去才能真的遏止那些歪風」。

更多中天新聞網報導

今仍防雨炸！滯留鋒南北徘徊 吳德榮：後天強對流威脅全台

豪雨釀設備故障！台中梧棲815戶停電 視線不良台電急搶修

對中爽放假！大樂透貳獎可分88.8萬 頭獎槓龜