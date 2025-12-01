遭質疑空降逼走李有宜？ 周曉芸：期許更透明、踏實方式讓新北看見改革力量

周曉芸表示，這段時間，自己與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離。（圖／取自周曉芸臉書）

民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，外界質疑是否與民眾黨主席黃國昌在三重、蘆洲區力推其辦公室主任周曉芸參選議員有關。對此，周曉芸今（1）日貼出與黃國昌合體看板照表示，這段時間，自己與團隊持續走訪各里、參與在地活動，希望一步一步累積信任、拉近距離，「未來，也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量」。

周曉芸於臉書貼出與黃國昌合體看板照表示，自己自今年三月起，擔任立法委員黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務。

周曉芸指出，日前，也推出首面與民眾黨主席黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見他們在地方努力經營的成果，也展現她全力投入服務的誠意與決心。

周曉芸強調，這段時間，自己與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離。「未來，我也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量」。

