遭質疑與海鯤號後續問題有關！海軍司令唐華「拔官風波」 顧立雄全說了

海軍司令唐華被調任國防大學校長，外界質疑是因海鯤號後續問題有關才被拔關，對此，國防部長顧立雄今（1）日表示，並沒有拔掉這樣的講法，所有人事的異動，是由總統賴清德身為三軍統帥所做的決定，未來也要借用唐華的專業，在國防大學繼續進行國防改革教育的重大任務。

顧立雄今日赴立法院備詢，對於媒體報導國防部已經與AIT針對「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」討論研擬預算，整合9大項對美提出的軍購要價書一事，顧立雄回應，涉及軍購我方有跟美方做初步協調，但有關具體案項，在美方還沒有知會國會之前，就不對外公開說明。至於有媒體報導海鯤號海測艦上都沒有錨，顧立雄說，錨在一般潛航並沒有使用，但是也有多重備援手段，都會確保浮航與潛行的安全為首要的考量。

被問及當前軍事需求與過往由下而上整合需求不同，改為由上而下方式下指導棋，顧立雄說，整個作戰需求還是針對敵情威脅、未來作戰需求、科技趨勢等等，沒有由上而下的問題，如果是指台灣之盾的概念的話，我國本來就一直不斷在提升整體防空系統的能力，現在要進一步增強重層攔截網，透過AI輔助整合感知系統提高攔截率，這是現在整體防空的目標，凡是有助於整體目標達成，都是未來投購的潛在項目。

