遭質疑與「嫌犯」視察美濃大峽谷 柯志恩反嗆邱議瑩

美濃大峽谷事件不斷延燒，成為藍綠攻防焦點。（本報資料照片）

美濃大峽谷事件延燒，涉案女地主石麗君昨遭羈押。民進黨立委邱議瑩今（30）日再次要求立委柯志恩對日前石女陪同她會勘一事說明，柯志恩辦公室反擊，「為何在妳的選區裡，美濃大峽谷的數量可以愈挖愈多？」要求邱議瑩先向美濃人與高雄人「說清楚」。

石麗君原為朱信強特助，在柯志恩揭發「美濃大峽谷」盜採案後，石女一度以議員特助身分，陪同柯到現場會勘，後來石被爆出也是地主之一，朱隨即將她開除。28日石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，遭聲押禁見獲准。

不過，邱議瑩今受訪時再提及，柯志恩曾與涉案議員助理一同前往現場視察美濃大峽谷，而涉案地主兼盜挖者昨日已遭聲押，背後不法集團份子呼之欲出，呼籲柯志恩應說明清楚，而檢調應持續深入追查，務求將不法份子繩之以法。

對此，柯辦回批，柯志恩針對石姓地主已說明無數次，對石女的認識僅為無黨籍議員朱信強的助理，與柯志恩服務團隊無任何關聯。而朱信強也親自證實，會勘當天他人在國外，才請時任特助的石姓地主代他出席，「不知道柯志恩委員還要說明清楚什麼？」

柯辦怒嗆，倒是邱議瑩委員至今未向美濃人與高雄人說明清楚，「為何在妳的選區裡，美濃大峽谷的數量可以愈挖愈多，到底是妳都沒看見？還是根本沒在管？」美濃人跟高雄人都在等妳的答案，請邱議瑩委員發出指控前，應該先自己「說清楚」。