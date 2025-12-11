遭質疑護航周萬來避答助理費除罪化 韓國瑜喊冤：沒任何陰謀

立法院長韓國瑜稱開會是因為題目非常多，沒有任何陰謀。(資料畫面)

立法院長韓國瑜今（11日）上午9時召開朝野協商，討論「公務人員退休資遣撫卹法」等案，而同一時間，司法法制委員會也安排初審《立法院公費助理任用法》草案。民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，韓國瑜訂同時間是為護航立法院秘書長周萬來，使他不用到委員會備詢。對此，韓國瑜則回應，都是誤會，沒有任何陰謀。

助理費除罪化爭議持續延燒，立法院長韓國瑜今（11日）上午9時召開朝野協商，會議剛開始，民進黨團幹事長鍾佳濱就表達抗議，批韓國瑜昨晚才突然發出協商通知，但時間與今天的司法法制委員會開會時間衝堂，想協調也找不到人，造成今天許多黨團幹部都要來協商，無法再去其他委員會質詢。

廣告 廣告

對此，韓國瑜表示，絕對沒有刻意閃躲委員會的報告，早上9時開會是因為題目非常多，沒有任何陰謀及其他不當聯想，千萬不要誤會，「我們長期開朝野協商，希望基本信任一定要有」，絕對沒有逃避的問題 。

國民黨團總召傅崐萁指出，既然有眾多議案需要協商，應該盡快進行，此協商在過去的2、30年以來，早過9時的都有，「沒有要挑哪一個時辰，良辰吉時來開的」，這是院長的職權，希望盡快將相關法案做程序處理。

周萬來則解釋，從第4屆開始的黨團協商開始，就是由院長及議事處來管控議程 ，從他當副秘書長、議事處長到現在的秘書長以來，都不應是由他負責編排黨團協商議程，而朝野協商過去本來就只有黨團幹部可以參與，其他委員仍可到其他委員會質詢。





更多《鏡新聞》報導

稱有立法必要堅推助理費除罪化 陳玉珍要工會別放話：歡迎討論

助理費除罪化惹眾怒仍不撤案 綠委邀法務部報告「自肥」可能

藍推助理費除罪化惹議 韓國瑜發聲了：全力捍衛助理權益