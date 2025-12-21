遭質疑追捕張文警備不足 所長哽咽：同仁下班、休假裝備都來不及領就去現場

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台北市19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人，最終因逃亡過程中被警方包夾、直接從南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷。而在警方追捕時的監視器畫曝光後，有民眾質疑為何警察拿的是警棍不是配槍，對此，中山一派出所所長李欣鴻今（21）日受訪表示，事實上有些同仁已經下班或正在休假，是接獲通報後立即趕赴現場支援，連裝備都來不及領。

有民眾質疑為何警察追捕張文拿的是警棍而非配槍，對此，中山一派出所所長李欣鴻今（21）日受訪時回答了。（圖／翻攝畫面）

李欣鴻今日受訪指出，同仁們已經盡力了，但也因無法阻止更多傷亡而感到沮喪，「不像網路上很多鍵盤高手，我們只是天天衝到現場處理下一秒不知道會發生什麼狀況的警察，如果民眾的生命，跟我們警察自己本身的生命只能選擇一樣，我相信每一位警察同仁，都會毫不猶豫優先選擇保護民眾。」

針對民眾質疑為何警方在頂樓時間長達40秒不直接進入，且裝備是警棍而非配槍，李欣鴻回答，因為有同仁其實已經下班了，接到通報第一時間來不及領裝備就到現場，部分同仁接獲通報當下依規是不用領槍，也不用穿著防彈背心，毫不猶豫的徒步到現場保護民眾。

李欣鴻回憶當時情況，「當下一片混亂，沒有人知道犯嫌在哪個樓層，如果犯嫌沒有墜樓而是躲在天台埋伏攻擊警方，是不是又會有人質疑警方為什麼不等支援警力到達現場？」李欣鴻哽咽表示，過程中同仁對於現場情況並不清楚，只知道現場有人持刀，可是大家都是秉持一樣的信念，只知道要趕快到現場保護民眾。

「不是只有殉職才值得社會大眾尊敬，我想這不是警察或個人第一次面對這樣的持刀事件，但每一次都是用一樣的勇氣和信念去處理」，李欣鴻盼望社會大眾和新聞媒體能多給警方一點鼓勵和支持，就算只是一句話，對警方而言都是很大的鼓勵。

