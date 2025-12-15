遭質疑鞋商轉作軍火 大石公司將對凌濤提告

國民黨近日質疑國防部關鍵火藥標案竟由室內裝修公司得標，桃園市議員凌濤更指控大石國際股份有限公司從鞋商轉做軍火生意，堪稱商業奇蹟。對此，大石公司今天(15日)透過運鞍法律事務所發出聲明，表示已委請律師許雅芬將對凌濤及相關人提出刑、民事告訴，籲勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。

聲明指出，大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業(代碼F401010)之資格，該採購案採最低價得標制度，共有4家廠商投標，均符合投標廠商資格；大石公司標價為最低而得標，且已履約完畢。足見大石公司有履約能力並符合履約規範，並無任何違法或違規情事。

聲明指出，凌濤以其個人拼湊刻意扭曲之惡意，於其臉書、媒體公開發表不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司與其負責人之商譽與名譽。大石公司已委請律師許雅芬將對凌濤等及相關人等提出刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及相關人員之權益。

另外，針對國民黨立委王鴻薇等人質疑福麥公司只是室內裝修公司、馬桶廠商，卻獲國防部的火藥RDX(海掃更)標案。福麥也已透過煒城法律事務所發出聲明，強調該公司已獲美國知名軍火大廠SAE的10年台灣獨家代理權，現標得中科院2件採購案，1件已完成交貨履約，另1件已於得標後2週內取得美國官方輸出許可證明且正交貨中。

福麥的聲明也強調，福麥負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內、台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」與事實完全不符。

福麥指出，RDX為飛彈、火箭、砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國、印度輸出，取得過程不易，實務需透過合法民間管道間接取得原料，以維護國防安全。福麥也指出，相關不實指控與假訊息已對台灣國防安全與公司商譽造成嚴重影響，爾後如有不實指控、錯誤報導、惡意散布不實訊息致影響公司或員工之權益，將依法追究相關法律責任。