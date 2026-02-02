遭質疑高鐵用量不足 張嘉郡認雲林被低估：應半小時一班車

國民黨立法委員張嘉郡2日反駁，雲林高鐵長期被低估實際運量，班次不足已影響民眾返鄉與通勤需求，希望高鐵未來可以朝每半小時一班車的目標前進。（圖／張嘉郡提供）

台灣高鐵班次分配與營運調度再度引發地方關切，其中苗栗、彰化、雲林三站被指日均旅客未破萬，遭質疑用量不足。國民黨立法委員張嘉郡2日反駁，雲林高鐵長期被低估實際運量，班次不足已影響民眾返鄉與通勤需求，希望高鐵未來可以朝每半小時一班車的目標前進。

張嘉郡表示，每逢假日與連續假期，雲林高鐵經常一票難求，不少乘客被迫轉往嘉義站或彰化站搭車，徒增時間與交通成本。她支持台灣高鐵重新評估合理運量，給予雲林相對應的班次，讓返鄉之路更便利。

張嘉郡指出，高鐵不只是速度快的交通工具，更肩負推動經濟與區域發展的功能，有助於縮小城鄉差距，同時兼具節能與減碳效益。她認為，單以市場需求作為班次配置依據並不公平，雲林面臨的是「蛋生雞、雞生蛋」的結構問題，運量逐年成長，卻因班次調度受限，迫使旅客外流至其他站點。

張嘉郡表示，雲林自2016年通車以來，單月進出站人數持續攀升，已突破30萬人次，2025年10月總運量更超過35萬人次。若以每班次運載量觀察，雲林不僅高於苗栗站與彰化站，也高於嘉義站，甚至略高於北部重要站點板橋站。

張嘉郡指出，雲林是農業大縣，近年逐步朝農工商並進發展，結合中科虎尾園區與高鐵交通挹注，對產業與科技布局不可或缺，未來對高鐵的需求只會持續增加，現有班次勢必不足。

張嘉郡表示，感謝高鐵公司當初在雲林設站，帶動地方經濟與就學就業機會，也肯定過去兩年在其爭取下已增加部分班次。她期許未來新車到位後，高鐵能正視雲林實際運量需求，朝每半小時一班車的目標邁進。

