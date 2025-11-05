遭質疑「互動低」 吳怡農：過去5年都在經營基層

台北市 / 綜合報導

聚焦首都之戰，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，在宣布投入台北市長選戰後，被黨籍民代批評「跟基層互動低」，對此，吳怡農解釋，過去5年都在經營基層，也強調自己沒有派系奧援，除此之外，包含立委王世堅也被點名出戰，但王世堅表示，吳怡農是非常適合的人選，面對民進黨陣營積極備戰， 台北市長蔣萬安則沒有正面回應。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農說：「這個「母雞帶小雞」這個比喻，我從一開始我從第一次聽，很不喜歡。」不當母雞帶頭衝，自比「領頭雁」要帶領雁群飛行，壯闊台灣聯盟創辦人，吳怡農表明參選決心，只是攤開過往經歷，似乎沒有民代基礎，被民進黨台北市議員簡舒培點名，跟基層缺少密切接觸。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農說：「過去5年成立壯闊台灣聯盟，我每天，每天在做的就是在跑基層，里長們樁腳們，這些當然很重要，可是基層不只有里長跟樁腳們。」

直面過去2次選戰失利，吳怡農舉前總統蔡英文為例，在當選總統前從未打過勝仗，認為自己最大的優勢，就是在政治圈外的經歷，不過要爭取黨內提名，沒有派系動員相挺，也是一大問題。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農說：「我沒有派系，所以我不像很多人可能可以說，透過幕後的一些運作啊，可能透過放媒體啊，然後慢慢去醞釀，然後最後透過派系的協商，在選對會裡面被提名，這些都不是我的方式。」

尤其前立委段宜康認為，黨中央會斟酌各方條件，更預告人選可能不一定在黨內，除了吳怡農之外，包含社民黨台北市議員苗博雅，還有王世堅都被點名，立委(民)王世堅說：「我不敢，吳怡農是非常優秀的人選，而且他先前也有兩次的參選的經驗，我們黨過去也曾經跟黨外的朋友合作過，民進黨一向認為說成功不必在我。」

另外前民進黨祕書長林右昌，也被視為一枚活棋，近期前往以色列考察，卻在臉書大談「輝達」，更表示「台北的確可以再加把勁」，引發政治聯想，「首都攻防戰」各方積極備戰。

