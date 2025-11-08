遭質疑「哪來的自信？」仿許光漢穿搭遭圍剿 劉和然：輕鬆方式向他致敬

政治中心／綜合報導

新北市副市長劉和然，有意參選2026新北市長公布形象照，仿效男星許光漢穿搭，引起討論。（組合圖／翻攝自劉和然臉書）

2026九合一選戰，民進黨日前拍板新北市長選戰由立委蘇巧慧出戰，藍營新北市長人選還沒確定，其中被點名有意參選的新北市副市長劉和然日前公布形象影片，其中一套更是效仿男星許光漢的穿搭，發布的短影音還拿著「許光漢紙板」人頭出場，小編問他對自己穿搭打幾分？劉回應「絕對是許光漢帥多了」，不過，影片引發討論，還有網友留言「哪來的自信？」

劉和然7日在臉書發文【致敬，不只是模仿】表示，許光漢是我非常欣賞的台灣優秀演員。許光漢的專業、認真，還有那份自然的魅力，代表著台灣年輕世代的力量。

劉和然說，這次影片，其實只是想用一個比較輕鬆的方式向他致敬，也提醒自己在忙碌的市政工作裡，也要保持熱情、保持初心。

對於效仿許光漢的穿搭遭受的批評，劉和然說「謝謝大家的提醒與意見，我都虛心接受。」未來會繼續用創意的方式，讓市政更貼近市民生活。

劉和然表示，自己相信，公共事務不應該遙不可及，也可以有溫度、有創意。新北市這幾年，也一直在努力讓創新成為城市的日常，讓每一位年輕人都能被看見。

