遭質疑「幫考生關切企業口試」 陳亭妃見自己印章回應了

林宸佑(左)為求證疑似立委關切口試爆料，親自到立法院堵訪陳亭妃(右)。（取自《中天新聞》採訪畫面）

民進黨台南市長初選白熱化，候選人過去言行也被加倍放大檢視。綠委陳亭妃近日遭爆其辦公室，曾協助一位郭姓考生處理漢翔公司的新進人員口試。陳亭妃回應強調是一般陳情案，考生希望口試能得到公平的對待，過程沒有關說。

中天記者林宸佑近日發文附圖提到，就在2025年4月的口試前夕，漢翔公司收到該名郭姓考生的甄選口試通知書，上面還印有「立法委員 陳亭妃」的印章，辦公室表示需要協助，不過沒有明講協助的內容，而漢翔公司並沒有給予任何承諾。

陳亭妃看過後回應，「這印章一定不是我簽的啊！」她表示，印章就代表是一般的陳情案，就是考生希望口試能得到公平的對待，過程沒有關說，後續也沒有再打電話關心；她也請助理再了解一下。

由於民進黨台南市長黨內初選競爭激烈，陳亭妃此一事件引發不同討論。網友直呼「是不是要選市長的人還不知道印章的用法啊？」、「這題我知道怎麼做：是關心，不是關說！選我正解」、「結果有錄取嗎？」

