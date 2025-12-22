遭質疑「想吃霸王餐」！ 壯男「重拳毆」7旬攤販 釀腦震盪

高雄一名42歲謝姓男子因豬血湯中發現蟑螂而與72歲攤販發生爭執，最終以暴力相向。（圖／TVBS）

高雄前鎮一名男子，19號中午到一家雜菜攤外帶40元豬血湯，忘了帶錢的他被攤販要求回家拿，沒想到，付款買回家吃到一半卻發現有小強，回到攤販想退款遭拒絕，第四度上門理論，不滿遭誤會想吃霸王餐，氣得重拳痛毆72歲老闆娘。

一名魁武男子走進攤位，突然一言不合對72歲老闆娘揮出重拳，導致老闆娘當場倒地。目擊民眾表示，當時聽到老闆娘喊救命的聲音傳遍整個巷弄。監視器畫面顯示，該男子從機車上走下來後，先與老闆娘隔空比手畫腳開罵，接著氣憤難耐地走進攤位，一記重拳將老闆娘打倒在地。

警方抵達現場後，受傷的老闆娘回憶事發經過。她表示男子抱怨豬血吃到剩兩塊時發現有蟑螂，要求退錢，但她認為對方是想吃霸王餐。老闆娘描述當時情況時仍心有餘悸，她說男子出手很大力，導致她頭暈，最後只能大喊救命，擔心對方會繼續施暴。事後她兩度就醫，血壓一度飆升至200多，讓她驚恐不已。

目前老闆娘已完成驗傷並提告傷害，謝姓男子被依傷害罪偵辦。（圖／TVBS）

事件發生在19日中午12點多，地點是高雄前鎮一家雜菜攤。據了解，42歲謝姓男子原本外帶一碗40元豬血湯，但因忘記帶錢，店家要求他回家拿錢。半小時後，他帶錢買回豬血湯，回家吃到一半時發現有蟑螂，便回到攤位要求退款但遭拒絕。第四次帶著父親上門理論時，因不滿被誤會有意賒帳而爆發衝突。

老闆娘表示，當時她問男子「你這麼兇是要打我嗎」，沒想到對方立刻動手。她強調男子似乎早有準備要揍她，而且整個過程只有男子在咆哮，她並未出言不遜。目前老闆娘已完成驗傷並提告傷害，謝姓男子被依傷害罪偵辦。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

