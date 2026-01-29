遭質疑「球員兼裁判」陳見賢宣布請辭國民黨竹縣黨部主委

國民黨新竹縣黨部主委宣布請辭。（圖／翻攝自陳見賢臉書）





各黨備戰2026年縣市長大選，黨內初選同樣相當激烈。國民黨新竹縣長初選採「70%民調+30%黨員投票」模式決議出最終人選，不過有意參選的議員徐欣瑩質疑，身兼國民黨新竹縣黨部主委的對手陳見賢，是否有「球員兼裁判」的情況。對此，陳見賢今（29）日宣布請辭，免去外界對於公平性的疑問。

陳見賢直指，他因初選成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，面對攻擊選擇正面承擔，但親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，讓他感到非常難過且不捨。

陳見賢強調，任何政治攻防，都不該讓支持我們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感，「見賢完成相關程序後，我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我，讓黨內回歸理性」。

