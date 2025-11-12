遭賴清德點名 韓國瑜發14字金句「老牛不待揚鞭自奮蹄」
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書發文分享工作日常，並透露辦公室內一幅由國內知名書法家張炳煌教授所寫的墨寶，上頭寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」14字。韓國瑜在貼文中直言，「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩」。
賴清德昨日力挺遭大陸喊話追捕的立委沈伯洋，並點名韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓國瑜今早還沒回應，先是在臉書發布「韓院長上工囉！」影片，介紹辦公室內的墨寶。
韓國瑜在影片中解釋這兩句話的意涵，他說「老牛啊，知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐」，這代表了他現在的心情。韓國瑜表示，擔任立法院長就像老牛一樣，知道自己年紀已大，青春年華已經不在。
韓國瑜進一步說明，「那剩下的是什麼呢，不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」，要努力地把工作做好。他強調，因為來日無多，所以特別以這14字勉勵自己，勤奮工作、為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少，這是他對自己的期許。
