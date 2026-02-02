遭起底有黑道背景！陳見賢發言人「1句澄清」 她看傻：都是全台首惡

政治中心／黃依婷報導

國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩狠嗆現任副縣長陳見賢，不僅大酸對方有黑道背景，更指控陳見賢是「二清專案」的管訓流氓，怎料陳見賢辦公室發言人田芮熙想澄清卻脫口陳見賢當時面臨的是「一清專案」。此舉讓財經網紅胡采蘋看傻直呼「我的天老爺，這是什麼超天才澄清，當初蔣經國抓一清專案那都是全台首惡」。

胡采蘋發文，一開始注意到田芮熙就是因為很像學姐，才知道她老闆叫做陳見賢，打美女牌真的有效果，但效果也就只到這了，因為接下來有人說陳見賢是新竹風飛砂的黑道，是二清專案的管訓流氓，為什麼可以選縣長，然後陳見賢就說要告人家，再由美女發言人站出來澄清。

胡采蘋提到，田芮熙澄清非常有王大陸的風格，她說陳見賢才不是二清專案的流氓，絕對不是，他是一清專案的，讓她傻眼「當初蔣經國抓一清專案那都是全台首惡」，細數羅福助、顏清標，以及一度雄霸南台灣，黑也是他、白也是他，南部無人敢抓，只能北部警方下屏東對決的屏東縣議長鄭太吉，「一清專案是全員惡人好嗎」。

胡采蘋不解，田芮熙幫老闆澄清「老闆不是小流氓，是全台一清首惡，這是？」，已經走錯了第一步，陳見賢的團隊只好開始瞎掰，宣稱當時被一清專案管訓是未經審判、是冤枉的，後來甚至變得非常喜感，他們開始說，陳見賢是一個在舊年代被冤枉的白色恐怖受害者，讓她笑喊「完了完了，我真的很擔心我們王大陸是不是要被比下去了，接下來我們還是會儘量幫大陸尋奇補血續命的」。

