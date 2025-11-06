遭起訴亮票「故意為之」？ 趙少康反擊：沒動機何談故意

前中廣董事長趙少康因726大罷免投票亮票，今（6）日上午遭檢方以違反《公職人員選舉罷免法》第105條起訴，對此，他表示對「檢方指他犯後態度不佳、建請從重量刑」感到錯愕，強調「並非故意亮票」，他說當時「社會大眾很清楚我是反對罷免羅智強的」，原本還計畫赴非洲觀看動物大遷徙，最後留下來投票，「我需要亮票給大家表示我的態度嗎」，認為自己沒有故意亮票的動機，也表明未來會謹慎投票、尊重司法程序。

趙少康回憶，9月開庭時他已向檢方表示希望能獲不起訴或緩起訴，並願意繳交公益代金，也承諾「以後會非常小心」。他舉例指出，後來在「823大罷免暨公投」投票時，自己已謹慎未再亮票，認為這足以證明「犯後態度良好」。

他提到，當初被大安分局傳喚時，也未要求改時間、親自出席，全程配合調查，認為「這就是尊重司法」。至於檢方認定他「犯後飾詞推託」，趙少康反問，「那什麼才叫犯後態度好？」並強調自己並未否認事實、也未拒絕認罪，只是主張「並非故意」。

趙少康解釋，當天投票時媒體在現場拍攝，他表示自己並未刻意展示選票，而是配合記者拍攝角度時不慎讓票面曝光。他說，自己過去雖參與過多次選舉，但那次是首次參與罷免投票，選票尺寸又小，「根本沒注意到正反面」，重申「沒有犯罪動機，也沒有故意亮票」。

趙少康也強調，會尊重司法程序，「到了地方法院我還是會講同樣的話，依法論法」。

※未經判決確定者，應推定為無罪

