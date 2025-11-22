遭起訴、遭抹黑、仍站第一！林岱樺：高雄人挺我我就不會倒

▲「被追殺八個月！」林岱樺怒喊：誰怕我民調第一？

林岱樺旗美造勢大會登場 訴求「給我一個公平」 宣布以大改革願景爭取市民支持

▲林岱樺造勢大會萬人齊聚旗山

【記者 王苡蘋／高雄報導】民進黨高雄市長初選戰火持續延燒，立法委員林岱樺今（22）日下午在旗山舉辦大型造勢大會，吸引大旗美地區與大高雄各區支持者到場力挺。林岱樺以「25年一步一腳印」為主軸強調，自己並非派系加持的「好命子」，而是靠著基層支持逐步走上政治舞台，並向鄉親訴求「只求一個公平競爭的環境」。

廣告 廣告

▲「封口令也封不住！」林岱樺：還我清白、還高雄公道！

批初選不公：

林岱樺指控，因民調領先而遭外界抹黑、檢調調查甚至「封口令」壓制，形容市長初選已被迫從政策競爭變成「不公平的馬拉松比賽」。她強調自己清白從政25年，未涉及包工程或派系利益，呼籲鄉親替她「討回公道」。

她並指出，日前岡山造勢吸引三萬人到場，證明高雄市民「有情有義、不畏派系」。今日旗山聚集的鄉親同樣展現支持，讓她更有力量「愈戰愈勇」。

提出大旗美地區願景：安居樂業四大方向

林岱樺強調，對大旗美地區有深厚情感，過去也曾代表民進黨在旗美東九區（旗山、美濃、杉林、內門、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏）參選，與當地「同心同命」，並承諾若當選市長，將以四字目標「安居樂業」作為施政核心。

她提出多項具體政見：

1. 治水優先：不再重演淹水與停電，親自驗收旗美六龜水利工程、豪雨期間第一時間坐鎮災區。以防洪、電力備援為首要市政任務。

2. 整治垃圾問題：重罰、重賞並行。嚴查非法傾倒廢棄物。公開承諾「檢舉最高獎金100萬元」。並指出自己過去曾推動解決美濃大峽谷與馬頭山垃圾問題，「不是罵來罵去，而是解決問題」。

3. 觀光建設三個月啟動規劃：三個月內完成大旗美休閒遊憩區規劃。推動無人駕駛電動觀光車銜接旗山糖廠、美濃文物館、六龜溫泉至主要佛寺景點。以「交通打通」吸引觀光，帶動青年返鄉就業。

4. 偏鄉長輩照護：智慧健康手錶入戶，高雄九家市立醫院建置長者健康監控機制。65歲以上長輩免費提供智慧手錶，24小時監測心跳、血壓、血氧並連線醫院。她形容：「岱樺當市長，就是各位長輩多一個孝順的女兒。」

▲支持者手持林岱樺的扇子高喊還她公道！

以情感訴求市民：高雄是唯一的愛、唯一的未來

林岱樺強調，她沒有靠派系、沒有靠山，25年來都是靠市民一步步鼓勵與支持才走到今天。她語帶哽咽地表示：「過去25冬，我將青春獻給高雄；未來每一天，我會用生命替高雄打拚。」

現場支持者多次高呼「公平！」、「挺岱樺！」氣氛高昂。

呼籲民調支持：「正月中初選電話，支持自己的女兒」

最後，林岱樺向鄉親喊話，呼籲正月中的初選民調電話「全力支持岱樺」。並強調大改革的目標是「人民做主、市民最大」，承諾不會亂開支票，而是以實際建設、貼心政策回應市民期待。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）