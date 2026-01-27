遭越南司機敲詐！八點檔女星慘被「丟包高架橋」

黃瑄越南旅遊遇上司機敲詐、丟包。（圖／翻攝自黃瑄Instagram）





女星黃瑄演過《春花望露》、《多情城市》、《生生世世》等八點檔，今（27）日在社群分享，日前飛往越南胡志明市旅遊時的驚魂記：「在越南被Grab司機敲詐跟丟包了，在機場關櫃前才辦完check in」，她認為對方是針對機場離境旅客下手，主要是該族群有離境後懶得申訴、趕時間，以及多的當地貨幣用不到3大特點。

黃瑄還原過程，當時她使用grab叫車欲前往胡志明市機場，結果等到的是一名騎機車的男子：「我跟這位阿北說不是他，他一直yes、yes鬼打牆，我乾脆把手機給他看，阿北他秒按下取消訂單，然後立刻抓著行李放上腳踏墊。」黃瑄想重新叫車，卻發現車資是原本的1.5倍，礙於趕搭飛機，雙方喊完價後就上車了：「就算有危險我也可以大喊跟跳車，阿北個子比我還小，總不會危險吧？就上了後座出發。」

結果一路上騎士以時速約20公里前進，黃瑄著急要對方騎快點，想不到他卻直接把機車靠邊停示意要加價，她答應加價後對方才露出笑容重新出發：「這位阿北一路上大按喇叭，卻維持一貫佛系悠哉風格，而且還時不時靠近別的機車挑釁，甚至手指戳我大腿，問我他這樣是不是No.1？我整個火都來了，指著他的手 要他規矩放好在機車手把上專心騎車，他才繼續龜速往前。」

整整騎了50分鐘終於看見機場塔台，正當黃瑄鬆口氣時，騎士停車在高架橋邊要她自己走過去，她將車錢給對方想直接搭別台grab騎士，結果上演互搶行李的誇張情況，其他grab騎士也開高價想敲詐，黃瑄決定扛起18公斤的行李走到機場，一路上跟著當地人走：「看著櫃檯滿滿人潮已經準備要辦下班的登機作業，我厚著臉皮插隊，終於趕在關櫃前辦完登機手續，接下來也是一整個急到手抖的出關程序，海關還我護照時，甚至低聲說了『Run！』就這樣一路膽戰心驚狂奔上了飛機。」

黃瑄後續向Grab客服投訴，但她只有拍下騎士臉部照片沒有車牌：「已經有那筆訂單的司機帳號，他們至少可以查出是誰借牌或者串通了吧！」她希望以自身經驗提醒其他旅客，搭機務必多留時間，以免發生不可控的意外事件：「結論胡志明市還是好吃好喝好玩啦，我下次還要再去，不過別太流連忘返，自以為抓剛好的時間才要去機場。」



