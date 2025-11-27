遭跟拍提告狗仔 陳時中：政治還是要有一定規則

陳時中27日出席活動會前受訪時強調，已委託律師提出告訴，盼能夠釐清事實。（林良齊攝）

行政院政務委員陳時中日前涉遭跟拍，衝擊其形象。陳時中近日接受專訪時表示，已委託律師提出告訴。陳時中27日出席活動會前受訪時強調，雖然政治的廚房很熱、怕熱就不要進來，但還是要有一定的規則，守住政治道德也是政治人基本風範，盼透過司法釐清更多事實。

至於台北市長選戰人選部分，近日外界頻頻點名，曾代表民進黨參與台北市長選戰的陳時中僅說，黨部選對會一定會就各方面做綜合的考慮，推出一個最適合的人選，只要黨部推出來的，都會極力支持。

