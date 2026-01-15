遭跟蹤非首次！啦啦隊女神車底驚見定位器 經紀人回應

中信兄弟啦啦隊女神牛奶發現愛車底座遭不明人士安裝GPS。（翻攝Threads@milk821125）

中信兄弟啦啦隊成員牛奶日前在自駕車底部發現不明定位器，事件曝光後，經紀人出面回應，強調車輛來源單純、與前車主無關，也坦言對於遭裝設定位器「同樣感到震驚」，目前將全力協助牛奶配合後續處理。

牛奶14日深夜在社群平台Threads發文，透露自己發現愛車後座車門下方、車底位置，被發現黏著一個以黑色膠帶包覆的方形裝置，經車行檢查後確認為定位器。她回想，車子購入至今約1年多，期間僅回原廠保養一次，近日因車輛送修烤漆，才揭開真相，讓她直呼「真的好可怕」。

定位器怎麼會出現在車底？

牛奶經紀人說明，牛奶的車輛是由熟識的品牌經理推薦，屬於試乘車退役後購入，為二手車，但並不存在前車主糾紛問題，也排除私人借貸或金錢往來等常見疑點。經紀人表示，車行傳來檢查影片時，團隊第一時間同樣被嚇到，完全想不到會是誰做出這樣的事情。

廣告 廣告

經紀人也透露，其實牛奶在加入啦啦隊前1年，曾因跟騷事件到警局報案，當時警方已有介入處理。團隊對她的人身安全高度重視，後續將配合警方調查，釐清定位器來源與可能的安裝時間。

牛奶本人坦言，該定位器目前已沒電，無法確認實際使用多久，目前仍決定在取回裝置後立即報案處置。

更多鏡週刊報導

基努李維牽女友滑冰放閃！ 「手牽手親親」浪漫如電影場景

2女子穿著隨興逛超商買糖果 一看竟是「超大咖貴婦」！

周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌