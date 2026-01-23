遭踢出群組怒衝出家門？ 高中生墜橋漏夜獲救

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣有高中生疑似被同儕踢出LINE群，氣得衝出家門，摔落橋下，警消漏夜尋人，聽見「我在這裡」，將他從橋底吊掛救出，送醫治療。

台東成功消防大隊23日晚上8點左右接獲警方轉報，立刻出動大批人員及器材車趕到現場搜救，發現橋梁與路面落差約30米。家屬說，高中生被同儕踢出群組，氣得破口大罵，衝出家門。

橋下伸手不見五指，器材車、警消手電筒不斷照明，只照到茂密樹叢，警消呼喚高中生名字，傳來回應聲，尋聲集中光線，在樹縫中照到人在溪床上。

警消繫繩索順坡而下，地勢崎嶇，花了快1小時才找到路徑，爬到高中生身旁，以器材車吊掛救出，送醫院檢查治療。

