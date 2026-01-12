遭踢出NewJeans後首發聲！Danielle不忍了發7字預告 疑今晚對ADOR攤牌

娛樂中心／綜合報導

NewJeans前成員Danielle遭被動解約還求償天價。（圖／翻攝自韓網）

南韓女團NewJeans前成員 Danielle去年底遭所屬公司ADOR正式宣布解除專屬合約，還遭求償天價，退團消息震撼粉絲圈。事隔約兩週後，網路近日突然出現一個疑似屬於Danielle本人的全新社群帳號，首則貼文僅留下簡短卻耐人尋味的訊息：「FOR THOSE WHO WAITED 12 JAN 7PM（獻給那些等待的人，1 月 12 日晚間 7 點）」，立刻引爆外界揣測。

該帳號目前僅追蹤 Danielle 的姊姊 Olivia Marsh，短短時間內吸引超過24萬人追蹤，且人數仍持續攀升。由於Danielle過去從未經營個人社群，所有對外發聲皆透過官方管道進行，此時點突然開設帳號，並明確標註日期與時間，不少粉絲與韓媒推測，她可能將在指定時間首度親自回應退團爭議，甚至公開更多內幕。

Danielle曾來台出席CELINE台北101精品活動引發粉絲暴動。（圖／資料照）

回顧事件始末，ADOR 與 NewJeans 自 2024 年中爆發合約糾紛後，雙方關係持續緊繃。官司結果出爐後，多數成員選擇尊重法院判決並回歸公司，僅 Danielle 與家人態度始終強硬，最終成為唯一被解除合約的成員。ADOR 於去年 12 月 29 日對外證實，已正式終止與 Danielle 的合約，並同步提起高達431億韓元（約合台幣9.3億元）違約金與損害賠償訴訟。

疑似Danielle新帳號發文「獻給那些等待的人」發出晚間預告。（圖／翻攝自Danielle IG）

其後，外界更傳出Danielle在退團過程中並非完全知情，有爆料指她與家人私下接下原屬團體的代言工作，成為導火線之一，不過相關說法至今未獲官方證實。隨著疑似本人帳號現身、發文預告時間點，這場圍繞合約、信任與未來動向的風波，恐怕仍未畫下句點。

