遭踢出NewJeans後首發聲！Danielle不忍了發7字預告 疑今晚對ADOR攤牌
娛樂中心／綜合報導
南韓女團NewJeans前成員 Danielle去年底遭所屬公司ADOR正式宣布解除專屬合約，還遭求償天價，退團消息震撼粉絲圈。事隔約兩週後，網路近日突然出現一個疑似屬於Danielle本人的全新社群帳號，首則貼文僅留下簡短卻耐人尋味的訊息：「FOR THOSE WHO WAITED 12 JAN 7PM（獻給那些等待的人，1 月 12 日晚間 7 點）」，立刻引爆外界揣測。
該帳號目前僅追蹤 Danielle 的姊姊 Olivia Marsh，短短時間內吸引超過24萬人追蹤，且人數仍持續攀升。由於Danielle過去從未經營個人社群，所有對外發聲皆透過官方管道進行，此時點突然開設帳號，並明確標註日期與時間，不少粉絲與韓媒推測，她可能將在指定時間首度親自回應退團爭議，甚至公開更多內幕。
回顧事件始末，ADOR 與 NewJeans 自 2024 年中爆發合約糾紛後，雙方關係持續緊繃。官司結果出爐後，多數成員選擇尊重法院判決並回歸公司，僅 Danielle 與家人態度始終強硬，最終成為唯一被解除合約的成員。ADOR 於去年 12 月 29 日對外證實，已正式終止與 Danielle 的合約，並同步提起高達431億韓元（約合台幣9.3億元）違約金與損害賠償訴訟。
其後，外界更傳出Danielle在退團過程中並非完全知情，有爆料指她與家人私下接下原屬團體的代言工作，成為導火線之一，不過相關說法至今未獲官方證實。隨著疑似本人帳號現身、發文預告時間點，這場圍繞合約、信任與未來動向的風波，恐怕仍未畫下句點。
更多三立新聞網報導
蔡依林北京鳥巢演唱會過審仍遭抗議！陸網狂寄數百封「集體投訴」檢舉信
Lisa登金球獎成首位K-pop頒獎人「透視裝黑紗」鎂光燈暴動全場焦點！
血肉果汁機突發聲明！切割「陳芳語前男友」鼓手即刻退團 粉絲全譁然
柯佳嬿41歲生日沒去小巨蛋挺坤達 感性吐心聲：謝謝愛著怪人的我！
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 45
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 21
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 17 小時前 ・ 107
獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說
藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 1 天前 ・ 24
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
阿信合體F3又摔倒了 「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套！驚險倒地
五月天主唱阿信與F3在「F✦FOREVER 恆星之城」巡演中國成都場11日再度發生跌倒意外。阿信在演唱〈離開地球表面〉時，「旋轉跳躍」勾到吳建豪外套，直接重心不穩往後摔。太報 ・ 3 小時前 ・ 8
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 12
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 13
69歲趙學煌病逝！妻子前一天「申請急難救助金」
資深男星趙學煌早期憑《花系列》、瓊瑤戲劇走紅，但2000年在北京發生車禍後，導致後半人生都坐在輪椅上度過，即使如此，他仍在妻子蔡秋蓉的陪伴下走出陰霾，卻在本月10日驚傳離世。對此，演藝工會表示，妻子前一天（9日）才到工會遞交急難救助金申請，沒想到卻發生憾事。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣
1月7日下午三點左右，電影《美夢》劇組在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，現場導演和演員則是外國人，在寒流來襲、氣溫接近個位數的台北街頭還穿著短袖的男演員格外顯眼，而他竟然是澳大利亞藉的好萊塢知名影星山姆·沃辛頓(Samuel Henry John Worthington)，電影《阿凡達》...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 6
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 1
蔡依林與CORTIS、許光漢合照藏彩蛋 C位是小S
久未公開露面的小S徐熙娣，驚喜現身第40屆金唱片頒獎典禮後台，與天后蔡依林、男星許光漢及南韓怪物新團CORTIS全員合照，小S更站在C位，露出燦爛笑容，讓網友感動表示，「小S終於又有追星的動力了」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅
多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10