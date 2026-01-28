遭踢爆施壓廠商贊助 溫泉里長許智全駁爆料太誇張

生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

連任五屆的台北市北投溫泉里里長許智全，被爆不但自稱和五月天主唱阿信家是世交，還常以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對在當地施工的包商施壓，暗示回饋，才能順利進行工程。今天他出面，否認強迫給獎品，贊助都有給單據，但也坦言講話若有不對的地方，願跟當事人道歉。

溫泉里長許智全：「拿禮物回饋，當然我們在辦活動的當中，我身為一個里長，幫里民爭取更多的福利，更多的獎項，那是OK的吧？」被週刊踢爆，拗廠商回饋，拿活動經費，北投溫泉里長許智全不忍了，溫泉里長許智全：「我也沒有迫使你，強迫你一定要來參加，再來你來參加，我也還是都給你單據啊，他們可能誤解了啦，我說你們在施工的過程當中，你們造成居民的不便，溫泉里長許智全，當然這個就是你們的問題啊，身為一個里長，我當然是站在里民的立場，他們的權益都沒有辦法，去幫他們保護了，那選我幹嘛。」

溫泉里長許智全。（圖／民視新聞）





週刊說他經常以「地方協調」、「里民活動經費」等名義，對施工廠商施壓，甚至開出具體的贊助金額，但里民活動卻沒辦得比較好。流出錄音檔，他對施工廠商說，拆房子也是要去拜託里長，可能透過當地人去講一下，這種事情是你們一定要去做的，不要省錢，欠錢對你們來說不會比較好過，地方問題算在你們身上，若被里民責難，帳就算在你身上，面對爭議言詞許智全也沒否認，願意道歉。溫泉里長許智全：「當然也有可能我們的行為，或我們講話的語氣有不對，我們對於那個當事者，我們跟他說抱歉就是這樣子。」





施壓廠商贊助？跟藝人家是世交？ 北投溫泉里長許智全駁爆料太誇張

溫泉里長許智全。（圖／民視新聞）





爆料還說他自稱與五月天阿信世交，許智全也直批誇張，澄清是有認識家人但絕對沒有世交，曾是最年輕里長的他，連任五屆已當了20年，也曾士林北投挑戰議員，這次選戰是否也有意角逐？溫泉里長許智全：「沒有要選舉啦，每次選舉就是抹黑，溫泉里長許智全，就是怎麼樣，已經恐嚇20年了，溫泉里長許智全，我選了5次已經講了5次了，原則上就是把溫泉里做好，這樣子就好了，當然也祝福那些，想要選舉的人，都可以心想事成啦。」認為外界黑函太多，沒有要做其他挑戰，現在的許智全只想好好經營里內工作。

