遭軍政府關押無音訊 翁山蘇姬兒憂「媽媽可能已過世」

緬甸民主化領袖翁山蘇姬，自2021年軍事政變後，遭監禁至今，被扣上數十項罪名，累計刑期長達30年。最近，他的兒子在東京受訪表示，已經長達2年沒有母親的訊息，擔心「可能已經過世」。不過，也猜想緬甸軍政府對翁山蘇姬另有政治盤算。

在緬甸駐東京大使館外，抗議人群聚集高舉翁山蘇姬的肖像和海報，上面寫著「釋放翁山蘇姬，以及所有政治犯」，翁山蘇姬的兒子也在現場，並接受路透採訪表示「就他所知，母親可能已經離世。多年來軍方曾散布各種謠言，聲稱翁山蘇姬已經死亡、中風或精神失能。也考慮到她已經80歲且有持續的健康問題，超過兩年沒有人見過她，情況令人擔憂。」

不過，阿里斯也認為，緬甸軍政府領導人敏昂萊對處理母親的問題自有盤算，他希望軍政府可能在選舉前後透過釋放翁山蘇姬或轉為居家軟禁來安撫民眾，這樣他心裡會比較安心一點。翁山蘇姬之所以受到緬甸人民愛戴，很大程度上是因為她是「緬甸獨立之父」翁山將軍的女兒。

1947年，翁山將軍遭政治對手槍殺時，翁山蘇姬才只有2歲。因此，在她人生最初的約40年間，翁山蘇姬大多生活在海外，直到1988年返回緬甸。目睹軍政府鎮壓民主示威後，她創立「全國民主聯盟」，成為最大反對黨領袖。1990年，她領導的政黨以壓倒性優勢贏得議會選舉，但軍政府拒絕移交政權，並將她軟禁了15年。1991年，翁山蘇姬在軟禁期間，因和平爭取民主獲得諾貝爾和平獎。她曾表示，加入緬甸民主運動時從未想過自己會成為任何獎項或榮譽的得主，他們努力爭取的獎賞是一個自由、安全且公正的社會。

2015年，翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」贏得緬甸人等待25年的自由選舉，她成為民選政府領袖。當時美國總統歐巴馬表示，緬甸邁向民主的轉型並非已經完成，仍有大量工作有待完成。他強調，強化對緬甸所有人民的人權保障是實現美麗國家共同未來願景的關鍵一步。

即便翁山蘇姬組成文人政府，但緬甸憲法賦予軍方廣泛權力，實質掌控警察、軍隊、情報和地方治安。因此，緬甸的民主化之路僅維持短短10年，軍人便再次奪權。2021年2月1日，坦克車和軍車快速駛過緬甸首都，軍方發動政變並展開大規模屠殺。時任美國總統拜登形容這場屠殺「太可怕了」、「完全令人髮指」，有非常多的人被完全沒有必要地殺害。

敏昂來主導的軍政府在未提出證據的情況下指控選舉舞弊，以此作為推翻政府的正當理由，並監禁翁山蘇姬至今。軍政府以不公開審訊方式，起訴翁山蘇姬數十個罪名，包含違反防疫規定、非法持有對講機、違反出口進口法、涉貪收受金條和百萬美元現金、濫用公務資源，還有煽動罪、選舉舞弊等，累積刑期超過30年，等於變相的要將翁山蘇姬關到死。翁山蘇姬的律師敏敏索表示，蘇姬給他們的訊息就是要團結、要一致，給人民的訊息也是要團結、要一致。

如今，翁山蘇姬生死未明，這似乎是緬甸軍政府對內對外的策略，刻意不說明其狀況。

