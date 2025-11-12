遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光

即時中心／潘柏廷報導

輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲，昨（11）日下午2時在附設醫院看診時，突然遭到一名30歲曾姓男子持美工刀攻擊，導致其右手腕、左腹皆有傷；據了解，凶嫌是學校的肄業生，在校期間不滿江漢聲所作所為，再加上江漢聲先前涉貪二審改判無罪定讞，便決定預謀犯案，而曾男事後被移送新北地檢署複訊，檢方向法院聲請羈押。至於，江漢聲則休養一個禮拜，要到下禮拜二（18日）才恢復看診。

曾就讀輔大哲學系的曾姓男子，先前因不滿江漢聲涉貪期間還被續聘校長，並發起罷課行動；不過，原先江漢聲涉貪案一審判處10月，但在高院今年8月21日則判決為無罪定讞，這讓曾男相當不滿。

因此，對方昨日下午趁著在輔大醫院泌尿科看診時，突然拿出美工刀朝江漢聲攻擊，使得對方右手腕、左腹皆有傷，所幸並無大礙；隨後，曾男便被警方上銬逮捕，經警訊依醫療法、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後便向法院聲請羈押。

目前掌握最新消息，江漢聲因本案受傷於是決定休診一個禮拜進行休養，直到下禮拜二才恢復看診。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

