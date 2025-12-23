遭轟公審未成年女粉絲 王ADEN被取消台北跨年回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日在校園演出，不滿女學生上台熱舞當場蹲地抗議，事後拍片又被質疑是在公審未成年的女粉絲，如今風波持續延燒，他在台北的跨年演出遭取消。對此，王ADEN也發聲回應。

王ADEN透過經紀公司解釋，發那部影片的本意，是檢討當下在台上的臨場反應，「並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」提到往後在舞台上的每一次選擇，都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

王ADEN更稱與團隊已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家。」

