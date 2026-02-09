遭轟薪水小偷、忙向中共獻媚 民眾黨團反擊公督盟：淪民進黨政治打手

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

公督盟今（9）日舉行記者會，痛批藍白兩黨立委擺爛不審預算，卻照領30萬年終獎金，根本是薪水小偷，並痛批在野黨「對內亂擋預算、對外忙向中共獻媚」的價值錯亂行徑，不只是怠惰，更是將台灣推向孤立無援的險境。對此，民眾黨立院黨團回擊，痛批近年來，公督盟核心成員與幹部卻甘願淪為民進黨的附隨組織與政治打手，披著公民團體的外衣召開記者會，但他們說出口的每一句話，卻都在替執政黨傳聲、為當權者卸責。

廣告 廣告

民眾黨團抨擊公督盟是民進黨側翼。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨團質問，公民監督國會聯盟到底是個什麼團體？曾經自詡為「監督國會」的公督盟，早已成為一個拒絕監督權力、一意為權力開脫的組織。他們出現根本的認知錯誤，完全不了解民主的本質是權力必須接受持續而公開的監督，而非一味護航。

民眾黨團稱，公督盟打著監督立法委員的旗號成立，口口聲聲要「淘汰不適任立委」、「提升人民民主素養」、「讓民主向下紮根」。然而近年來，核心成員與幹部卻甘願淪為民進黨的附隨組織與政治打手；他們披著公民團體的外衣召開記者會，但他們說出口的每一句話，卻都在替執政黨傳聲、為當權者卸責。從本屆立法院第一會期開始，公督盟便全力反對國會改革，反對台灣的立法委員能比照民主先進國家國會議員，擁有合法、制度化的官員監督工具與職權。公督盟早已不是站在人民角度發聲，他們早已選擇與權力站在一起。

民眾黨團指出，英國史學家艾克頓最著名的格言：「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗」，顯見權力分立對於保障自由和防止權力濫用至關重要，當權力不受權力制衡，就必然走向濫權。但公督盟不只反對制衡，還將一切監督行為妖魔化，幫執政黨築起「不准監督」的防火牆。

民眾黨團表示，更荒謬的是，公督盟早已拋棄公民團體應有的中立與自制。執行長張宏林等人，直接在民進黨發動「大罷免」期間站上政治舞台為民進黨助選。當民進黨最終以32：0被民意狠狠打臉、全面潰敗時，公督盟馬上無恥的轉頭裝作「船過水無痕」，彷彿一切與它們無關，彷彿它們還有一絲公正性。公督盟就是讓台灣的公共空間被謊言政治佔據的共犯。

民眾黨團說，今日公督盟再次召開記者會，配合民進黨散布「在野黨不審預算、當薪水小偷」的說法，彷彿它們對台灣最基本的民主程序與憲政分工毫無基本認識。公督盟竟然不敢問：為何執政黨可以違法亂紀、違反法律授權亂編預算？為何立法院三讀通過《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，為辛苦的軍警消爭取合理待遇後，行政部門竟敢公然拒絕執行？

民眾黨團表示，對於民進黨政府公然踐踏法治國原則的行徑，公督盟從理事長謝東儒、執行長張宏林，到一票「黨派代表」集體噤聲、裝聾作啞，公督盟高舉的民主，根本是反民主。公督盟自稱公民，卻背棄公民；他們忙著幫執政黨用假訊息混淆視聽，還要求在野黨和人民像他們一樣曚眼裝瞎，無腦護航。一個被民意反覆打臉的公民團體還能代表誰？這是這篇文章一開始提出的問題，也是答案。



更多FTNN新聞網報導

掃街被嗆推李貞秀當立委 白議員參選人曝嗆聲者是罷團成員：非巧合是劇本

自民黨大勝！民眾黨稱高市早苗展現領導人魄力 轟民進黨不循正道違背民主

自民黨大勝！民眾黨稱高市早苗展現領導人魄力 轟民進黨不循正道違背民主

