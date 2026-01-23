遭追撞失控！休旅車撞破國民黨台中黨部停車場圍牆 3人受傷

國民黨台中市黨部的停車場圍牆被撞破！23號上午10點多，一輛銀色休旅車遭紅色轎車從後方追撞，失控衝進國民黨台中市黨部的停車場內，撞擊力道猛烈，將圍牆撞破一個大洞。除了2名乘客受傷外，還波及1名市府都發局工程師，其右腳踝遭噴飛圍牆磚塊砸傷。

監視器拍下，銀色休旅車開在路上，沒想到後方一輛紅色轎車疑似沒保持安全距離，直接追撞。撞擊力猛烈，銀色休旅車失控左轉衝進國民黨台中市黨部的停車場，先是把鐵門撞飛，又撞上停車棚，還把圍牆給撞破一個大洞。

停車場圍牆被撞破。圖／台視新聞

這一撞力道不小，休旅車車頭嚴重毀損、停車場車棚的鋼架被撞斷，駕駛人沒事，但2名乘客頭腳挫傷送醫。而突如其來的意外也造成圍牆石塊噴飛，波及一名市府都發局男工程師，幸好沒有大礙。

受傷的3人傷勢不嚴重，黨部表示損失有待估計，等警方釐清事發原因，將會由保險公司向兩名駕駛索賠。

