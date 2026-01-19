遭逆子砍死的老父兼職在神壇執事當乩身 服務完信眾返家即遭毒手

記者莊淇鈞／新北報導

遭逆子砍死的廖翁在神壇兼職乩身符問信眾。（圖／翻攝自神壇臉書專頁）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人合計遭劈砍近40刀慘死， 36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。死者廖翁平時除賣蔥油餅外，還與表妹在住家附近一起主持神壇，每週二、四、六當乩身服務信眾，廖翁前天晚上離開神壇後獨自騎車返家，才剛返抵家門不久就遭逆子毒手。

據了解，廖翁與許婦夫妻倆每天約10時許出門，開著貨車到三重仁愛街賣蔥油餅，賣完就收攤返家，廖男平日還與表妹陳女在住家附近的蘆洲長安街主持神壇，主奉阿立祖、太上老君、觀世音菩薩，每週二、四、六晚上7時許在神壇當乩身為信眾服務。

這件弒親慘案發生前，監視器也錄下廖翁最後身影，當天晚間8時許，廖翁疑似在神壇服務完信眾後返家，沒想到剛進家門竟被逆子拿開山刀劈砍，儘管曾嘗試抵抗，但最終仍不敵遭逆子毒手，廖翁的後腦、左手、左手肘有至少24處刀傷，其中雙手中刀，明顯有抵抗、搏鬥跡象，許婦則是後腦、背部、左右手有至少13處刀傷，2人共被劈砍近40刀，砍劈處幾乎刀刀見骨。

