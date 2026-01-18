遭造謠收取巨款讓位劉品妡 趙怡翔斥低級惡劣將提告：轉傳也一樣

記者李鴻典／台北報導

國家安全會議副秘書長趙怡翔今（18）天表示，網路上有謠言謊稱他前議會辦公室執行長劉品妡，支付他巨額的款項，以換取讓位與支持。趙怡翔說，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，他會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照。

趙怡翔（右）與劉品妡（中）。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

趙怡翔貼出照片以及圖片指出，近期因為工作屬性的關係，在許多議題上不適合站在最前線，除非有必要，否則他盡量不去評論。但這幾天確實在不同的社群出現了一些謠言，令人憤怒又難過。

廣告 廣告

他說明，在民進黨地方群組友人轉貼文章，謊稱他前議會辦公室執行長劉品妡，支付他巨額的款項，以換取讓位與支持。

趙怡翔說，事實上，瞭解黨內生態的朋友大概都清楚，地方初選前，各類的造謠或為難免。但這篇文章已經超出合理競爭範圍，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，他會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照。

趙怡翔指出，這幾天確實在不同的社群出現了一些謠言，令人憤怒又難過。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

話說得比較重，原因很簡單。趙怡翔強調，不會接受對他的人格污衊，更不會接受對劉品妡的抹黑。任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。

趙怡翔也表示，劉品妡當時會加入團隊，是因為他透過民進黨的青年外交培力營認識後，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人。她對公共事務的興趣，對議題的掌握，加上自己的親和力，向來是他邀請她投入的核心。

趙怡翔直言，但在他轉職離開台北市議會後，確實時常會對劉品妡感到歉意。因為自己的工作屬性，以及對黨內初選機制的尊重，導致無法幫助她站台、掃市場或做出其他的表態，讓她無法比照其他新人，必須單打獨鬥。

如今，社群出現來路不明的謠言，無論是屬於認知作戰或是政治鬥爭，我們都會透過法律途徑來處理。趙怡翔說，相信這也只會讓優秀的年輕人，更積極投入當前的工作，讓大家可以看見更乾淨、更理想的未來政治。

更多三立新聞網報導

蔡英文栽培、賴清德重用！媒體人讚「他」：有格局的人才

邦交國可望+1？宏都拉斯大選親台派領先 趙怡翔曝「台灣外交原則」

真的沒看過林佳龍、吳釗燮吵架 趙怡翔駁放話傳言：彼此合作非常愉快

批國安團隊太年輕！民進黨反嗆謝龍介年齡歧視：凡事看藍綠眼界會受限

