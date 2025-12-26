遭逢媽媽失智、大哥猝逝 樂團主唱哀嘆：止不住淚水

吉董用音樂紀念過世的大哥。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

董事長樂團主唱吉董吳永吉推出台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將自己的人生故事與對礦工爸爸記憶寫進歌裡，歌曲〈你那會離開〉抒發對離世大哥的思念，吉董表示：「每每唱到這首歌都會忍不住淚水。」回憶兩年前，疼愛他的大哥在澎湖突然離世，當時媽媽又罹患失智症，讓他們不知怎麼跟媽媽啟齒。

吉董表示大哥小時候在宜蘭讀書是國小全校第一名，領縣長獎畢業，後來被爸爸接回，搬到瑞芳建基煤礦附近，國高中功課還是很好，就讀國中時只要報大哥名號，就不會被欺負。大哥離開後他常常在想：「那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳，現在應該是在大學當教授吧？而不是每天風吹日曬的工地主任。」但如今也只能藉歌抒情。

在吉董印象中，小時候一直在搬家，從小跟著爸爸住礦工工寮，一家六口擠在三四坪的空間，盥洗跟煮食都在工寮的公共區域裡進行，這也是歌曲〈工寮〉的創作來源。歌詞大部分都是老礦工的口頭禪，所以特別整理起來放進歌詞裡，還找他們來大合唱。這次還特別回去建基新村的工寮去收音，吉董說：「當時一下車就有幾隻狗在對我們咆哮！我們只能待在車上錄音。

