遭週刊控拿父親名交友、餵毒騙砲 伍思凱兒親上火線喊「太瞎了吧」：將提告

伍思凱兒子伍諒被爆餵毒、騙砲，伍諒本人透過IG限動否認，並表示將提告。翻攝自IG@lennywumusic



金曲歌王伍思凱31歲兒子伍諒被週刊爆料，不但利用「星二代」光環交友，還涉嫌提供免費大麻，誘騙女性發生性行為。不過針對週刊報導，伍諒今日（1/28）在社群媒體喊冤，直呼「太瞎了吧」，並揚言提告。

根據《鏡週刊》報導指出，伍諒不但會在交友軟體上提到父親伍思凱，藉此營造多金與演藝圈人士的形象，並帶女性上旅館發生關係，報導中還揭露疑似伍諒和其他女子的露骨對話內容，自曝擁有3、4個性關係對象，並分享自己在過程中會服用威而鋼、抽大麻助興。

事實上此次已非伍諒首次傳出醜聞，過去赴美求學期間，曾於街頭亮刀，回台後又因到前女友住處騷擾、襲警吃上官司。如今以浪子回頭之姿進軍音樂圈，卻又傳出餵毒、約砲爭議。面對週刊爆料，伍諒今日先在社群媒體喊冤，透過限動喊話「哈囉，太瞎了吧」，接著又連續PO出媒體和他求證的對話，強調自己從不騙砲、也不餵毒，更稱若對方沒證據，他會提告。

伍諒接著PO出記者和他查證的對話內容，強調自己沒騙砲、也沒餵毒，並揚言提告。翻攝自IG@lennywumusic

伍諒在IG限動喊話「太瞎了吧」。翻攝自IG@lennywumusic

