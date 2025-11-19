遭週刊爆「全家是惡鄰」 楊宗緯PO住戶對話駁斥

▲ 圖/翻攝自楊宗緯微博

藝人楊宗緯今(19)日遭週刊爆料，返台休養期間當上自家大樓主委卻民怨四起，不只放任家人占用公共空間、破壞公物，還傳出家人隨地便溺，遭住戶痛批缺德。對此，楊宗緯也在微博轉發國民黨議員蔡淑君替他澄清的影片，駁斥相關報導。

楊宗緯近年轉往中國發展，由於發生舞台意外，因此返台休養，根據《鏡週刊》報導，楊宗緯在此期間，還選上大樓主委，但有住戶卻批楊宗緯一家都是惡鄰居，爆出種種缺德行徑，而楊宗緯作為主委，卻選擇漠視不願處理。

對此，楊宗緯則轉發蔡淑君的影片，並表示「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」當中蔡淑君說，一早接到住戶陳情，表示楊宗緯並非週刊所指，表示是上一屆委員、保全，在這一屆的招標沒得標，而對楊宗緯主委挾怨報復。

楊宗緯也貼出住戶替他喊冤的對話擷圖，寫著「我們都知道你一直都是很好的鄰居，完全不是新聞上寫的」、「如果有機會講到話的話，也麻煩跟他說，非常謝謝他願意出來擔任主委，這個社區真的爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。」

