遭逼問「財劃法」！ 藍營南部3立委對決9綠委

在國民黨、民眾黨立委聯手下，行政院版的《財政收支劃分法》草案，昨天（25），於立院程序委員會中，被暫時擁置。今天（26），9位來自南部的民進黨立委，就鎖定藍營的「南部選將」謝龍介、柯志恩、蘇清泉，召開記者會，要求3人「站出來」。結果，這3位藍營立委，就直接跑到會議室門口開嗆！

被民進黨立委逼問對政院版財劃法態度，國民黨立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉親自回應。(圖/TVBS)

國民黨立委柯志恩：「只要對南部好，台南高雄屏東，只要對我們好的任何分配，我們都舉雙手贊成，但是在裡面開記者會的人，你開完了，總要告訴我們金額多少吧，還是你們只透露給陳其邁、黃偉哲知道，我們都不知道 」

在會議室門口，連番砲轟，氣到臉都發紅，因為要選高雄市長的國民黨立委柯志恩，被裏頭的綠營立委砲轟背叛高雄。

民進黨立委賴瑞隆說，「柯志恩始終就是在欺騙，始終就是在做雙面人，稍微估算就知道，這絕對院版比藍白版對高雄有利很多」。

為了推銷政院版財劃法，民進黨南部立委大集結，像是為爭取台南市長，鬧得不悅的林俊憲、陳亭妃難得同框，要選高雄的賴瑞隆，則坐在兩人中間，而屏東的鍾佳濱也來了，就是要逼南高屏三位藍營立委表態。

民進黨立委陳亭妃：「我們就要用人民的力量，逼著國民黨、民眾黨要坦然面對行政院的財劃法」。民進黨立委林俊憲：「行政院版本不好，那你讓它進來大家來討論嘛，國民黨是在怕什麼」。

國民黨立委謝龍介則回應，到底台南市多了多少錢，毫無所悉，你還好意思點名謝龍介？你也剛剛好就好，「他們的候選人提出來的福利政策，他就給你說支持，我們提出來的政策，到時候提都不可能支持，所以唯有靠各位鄉親用票翻轉」。

綠營拉一個打一個的策略，下一位輪到屏東縣。民進黨立委鍾佳濱表示，「現在受到黨團的壓力，你們要幫台北市護航，就請你們三位，去登記台北市副市長的候選人」。

國民黨立委蘇清泉回應，如果沒有在野黨弄這個財劃法，哪裡會有行政院版的？「這些都不給你了，那就不是75%而已，就是拿80%，我們就死得很難看」。

當財劃法攻防，加入選舉思維，因應民進黨的團戰策略，藍營三人組成戰隊。

