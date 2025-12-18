「遭遇不應成減刑理由」 暗殺安倍晉三槍手山上徹也遭求處無期徒刑

日本前首相安倍晉三槍殺案的槍手山上徹也，被檢方求處無期徒刑。(路透社)

日本前首相安倍晉三於2022年7月在奈良市遭槍擊身亡，槍手山上徹也遭逮捕後，被控犯下殺人罪。奈良地方法院今（18日）進行第15次開庭，山上徹也的辯護律師希望法官能參考犯案動機減刑，不過，主審檢察官表示，儘管被告的家庭背景堪憐，但其重大犯行嚴重破壞社會秩序，外加手段極其危險，因此不在減刑標準內，求處無期徒刑。

日本前首相安倍晉三在2022年7月的參議院選舉期間，於奈良市進行助選演說時，遭到山上徹也以自製槍械近距離射擊身亡，享壽67歲。山上徹也被控殺人等罪名，他在今年10月的初審中承認犯行，而目前案件的爭論焦點仍在量刑輕重。

綜合日媒報導，奈良地方法院今（18日）進行第15次開庭，安倍晉三遺孀安倍昭惠未親自出庭，由律師代為宣讀被害人意見書。她在陳述中表示，自己在事件發生後突然成為犯罪被害者的遺屬，當下震驚至腦中一片空白，每當想起丈夫便忍不住落淚，但不希望懷抱憎恨或怨恨等負面情緒。安倍昭惠指出，失去丈夫的喪失感將會伴隨她的一生，期盼山上徹也能正視自身行為並承擔相應罪責。

山上徹也的辯護律師堅稱，因山上徹也的成長環境構成「兒童虐待」，所以他的行為雖不可原諒，但其心理創傷與成長背景不容忽視，犯案動機與經緯應充分納入量刑考量。山上徹也的母親信仰統一教會（現為世界和平統一家庭聯合會），因長期將宗教置於家庭之上，捐獻約1億日圓（約新台幣2,024萬元）給教會，才導致家庭經濟困頓。

對此，檢方認為，山上徹也的不幸遭遇不應成為減刑理由，「許多人同樣有不幸童年，卻沒有走上犯罪道路」。檢方更重視案件的嚴重性，山上徹也在眾多民眾面前使用危險武器，且在選舉期間殺害前首相，犯行嚴重，因此將作為一起單一被害人命案，要求法官從重量刑，求處無期徒刑。

