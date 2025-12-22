遭遇無差別攻擊怎麼辦？跑就對了！ 網：土耳其冰淇淋都拿不到了還想奪刀

北捷台北車站、中山南西商圈19日發生無差別攻擊事件，引發網友對於遭遇類似事件如何自保的討論。資料照片

27歲通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件，釀成4死11傷慘劇，其中1名死者余家昶在北車M7、M8出口為了阻止張嫌預謀的大屠殺成真，奮不顧身與他對抗，最後不幸犧牲，被外界視為整起事件中的英雄，而這起事也讓大眾對於遭遇類似事件時應如何自保產生討論，就有網友用「土耳其冰淇淋」比喻，連老闆手中的冰都拿不到了，還想著要奪刀？跑就對了。

張文當天下午先在台北車站M7、M8出口附近投擲多枚煙霧彈，當時他還攜帶大量汽油彈，據後來警方調查到的犯罪計劃書中記載，他原本計劃在該處實施更恐怖的大屠殺行動，但因遭到奮不顧身與之對抗的余家昶，才讓計畫失敗，因此在持刀刺傷對方後，喬裝路人逃離現場，但余男也因此犧牲自己的生命。

廣告 廣告

離開台北車站後，張文先返回投宿的旅社換裝後，又前往中山站南西商圈，先在馬路中央投擲煙霧彈，隨後拿出長刀前往誠品百貨，並在進入百貨前後持刀無差別揮砍多位民眾，其中2人傷勢嚴重，送醫搶救無效死亡，而張嫌犯案後也逃往百貨頂樓，最後墜樓身亡，讓整起案件最終傷亡人數達到4死11傷。

中山站南西商圈19日發生無差別攻擊事件。資料照片

由於張文瘋狂的犯罪行為，不僅造成社會恐慌，也讓許多人想起2014及2024年的鄭捷案與中捷案，比較各案的犯案模式外，更討論如果遭遇類似的無差別攻擊時應該怎麼自保，也有人討論是否有成功奪刀反制的可能性，不過就有網友直言：「跑就對了！」

該名網友還用喜歡利用手法戲弄消費者的土耳其冰淇淋來比喻，「你連土耳其冰淇淋老闆的冰都拿不到了，還想著要奪刀？」這則貼文也引發許多網友共鳴，共有超過14萬人按讚，而警方或專業人士也強調，遇到類似拿長刀的攻擊者，最好的做法就是與對方拉開距離，才能避免遭受攻擊。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

張文快打流竄車站內外放火丟彈釀死傷 警挨批擋不住嘆：斷點在這

法庭秩序失控！檢方秀「剴剴」綑綁受虐照遭審辯雙方制止 「剴剴戰士」不滿怒吼、爆哭