遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉

男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數網友們同情范姜彥豐，認為他與前桌球國手江宏傑遭遇雷同，前民進黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓也在社群笑稱「我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起」，未料竟釣出江宏傑回覆「嗯～謝你囉」。

男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。（圖／范姜彥豐 IG）

范姜彥豐29日在社群透過影片公開指控，妻子粿粿出軌王子邱勝翊，並表示自己手上持有明確證據，痛批粿粿與王子「假裝是朋友，實際上暗通款曲」。對於相關控訴，粿粿不僅全盤否認，還直言「說了許多與事實不符的內容」；王子則是發聲致歉，並坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，由於兩人說法不一也讓各界霧裡看花。

隨著事件越演越烈，多數網友同情范姜彥豐遭遇，認為與前桌球國手江宏傑情況類似。（圖／江宏傑 IG）

隨著事件越演越烈，多數網友同情范姜彥豐遭遇，認為與前桌球國手江宏傑情況類似，都是從人人稱羨的婚姻開始，最終走向破裂。對此，范綱皓週四（30）日也在Threads上發文，笑稱：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起！」

范綱皓的貼文釣出江宏傑回覆。（圖／翻攝Threads）

沒想到貼文曝光後，竟釣出江宏傑本人回覆「嗯～ 謝你囉」，網友們見狀也紛紛表示「兩個奶爸因為前妻雙雙出軌，而帶著小孩重新一起共組家庭，好像可以變成台灣BL劇的新題材」、「這對CP檔簡稱 江姜江姜」、「我有畫面了」。不過有部分網友也發現，范姜彥豐沒有回應，因此也建議范綱皓要稍微注意用詞，不然可能會被當事人誤解是在嘲諷。

