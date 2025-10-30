遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數網友們同情范姜彥豐，認為他與前桌球國手江宏傑遭遇雷同，前民進黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓也在社群笑稱「我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起」，未料竟釣出江宏傑回覆「嗯～謝你囉」。
范姜彥豐29日在社群透過影片公開指控，妻子粿粿出軌王子邱勝翊，並表示自己手上持有明確證據，痛批粿粿與王子「假裝是朋友，實際上暗通款曲」。對於相關控訴，粿粿不僅全盤否認，還直言「說了許多與事實不符的內容」；王子則是發聲致歉，並坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，由於兩人說法不一也讓各界霧裡看花。
隨著事件越演越烈，多數網友同情范姜彥豐遭遇，認為與前桌球國手江宏傑情況類似，都是從人人稱羨的婚姻開始，最終走向破裂。對此，范綱皓週四（30）日也在Threads上發文，笑稱：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起！」
沒想到貼文曝光後，竟釣出江宏傑本人回覆「嗯～ 謝你囉」，網友們見狀也紛紛表示「兩個奶爸因為前妻雙雙出軌，而帶著小孩重新一起共組家庭，好像可以變成台灣BL劇的新題材」、「這對CP檔簡稱 江姜江姜」、「我有畫面了」。不過有部分網友也發現，范姜彥豐沒有回應，因此也建議范綱皓要稍微注意用詞，不然可能會被當事人誤解是在嘲諷。
更多FTNN新聞網報導
簡廷芮衰捲粿粿出軌王子事件！沉默2天首度發3點聲明 撇清「不支持任何不當行為」
「誰不想當王子老婆？」 百萬YouTuber HOOK舊片被挖 網笑喊：神預言
爆偷吃王子！粿粿求「夫妻愛情永固」抽下籤慘成現況 神準廟宇網神到了
其他人也在看
痛批王子「沒有職業道德」！ 品牌方忍7年爆料：至今都保留證據
藝人「王子」邱勝翊遭控和已婚女星、前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）外遇，昨(29)日晚間又遭合作過的「萬然生技」創辦人吳紹瑜爆料「在工作上的態度一樣沒有職業道德」，除了造成品牌的金錢損失，還導致公司...華視 ・ 1 天前
粿粿、王子爆不倫！網瘋猜范姜彥豐找徵信社「求償3000萬」 他曝多條線索：女方毫不尊重老公
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導藝人范姜彥豐今（29）日發布影片痛心指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息震動演藝圈與社會大眾，也讓網友...FTNN新聞網 ・ 1 天前
震撼全美國！失蹤人妻滿身傷歸來「卻被起訴入獄」 她親吐幕後驚人真相
一場發生於 2016 年的離奇失蹤案震撼全美，雪莉帕皮尼（Sherri Papini）在失蹤數日後滿身傷痕歸來，並聲稱自己遭人綁架；不過在聯邦調查局密切追查後，卻以說謊為由將她起訴，引起當時社會一片譁然，戲劇性的轉折更被改編為電影！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子一日店長「活動取消了」 爆當小王醜聞後形象重創
藝人王子（邱勝翊）被指介入粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻，引發外界熱議。王子於29日火速發聲，親自發文道歉，坦承在女方離婚過程中「超過朋友界線」，並強調自己「不是破壞家庭關係的人」，但輿論持續延燒，形象已嚴重受損，原定擔任香氛品牌活動一日店長，也緊急宣布活動取消。鏡報 ・ 1 天前
獨家》粿粿婚內出軌！粉絲失望「親簽卡大拋售」：500塊都沒人要
前中信兄弟啦啦隊粿粿，日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與男星王子邱勝翊有染，昔日恩愛的銀幕夫妻破裂，也讓許多粉絲、球迷大感失望。其中，一名收藏家粉絲更是由愛生恨，直接在社團上大拋售得來不易的女孩親簽卡，意外掀起網友熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前
范姜彥豐本想在金鐘爆料？知情人士曝粿粿求情「別讓王子難看」才心軟收手
男星范姜彥豐昨日（10/29）突以一支長達9分鐘的影片，指控妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翔，並表示「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。如今據《三立新聞》報導，有消息人士指出范姜彥豐本來打算在17日金鐘獎當天進行毀滅式爆料，不過因粿粿私下溝通才打消念頭。太報 ・ 23 小時前
聽到粿粿婚內出軌王子很驚訝！胡宇威籲：各自要清楚分寸
邱勝翊（王子）、粿粿因合作《全明星運動會》第三季熟識，兩人日前被范姜彥豐指控「道德淪喪」搞婚外情，王子發聲致歉，胡宇威是《全明星運動會》第一季成員，今（30日）出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會時被問到最近新聞事件，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒有什麼可以說，但聽到消息還是滿驚訝。」中時新聞網 ・ 20 小時前
粿粿遭爆出軌王子！兩人悄刪IG貼文 她還退追1人
粿粿遭爆出軌王子！兩人悄刪IG貼文 她還退追1人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
首爾聖水洞咖啡廳「不接中國客」 中國網紅怒批：種族歧視
首爾聖水洞咖啡廳「不接中國客」 中國網紅怒批：種族歧視EBC東森新聞 ・ 1 天前
范姜彥豐被挖前女友合照！曾是《大學生了沒》班底 網讚：比妻漂亮多了
女星粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，范姜彥豐近期怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。如今有網友找出范姜彥豐10多年前與前女友Zoey的合照，女方曾是《大學生了沒》班底，引發許多網友狂讚：「前女友比妻子漂亮多了欸！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽
王子於4月14日生日隔天在IG發文，當時曬出17張生活照與旅遊照。起初多為朋友聚會與慶生活動，粿粿與范姜彥豐夫妻倆當時也曾一同現身。但網友發現，藏在第13張照片格外引人注意，畫面中是王子與粿粿並肩而站、面向夕陽的背影，畫面唯美卻也成為外界「出軌線索」之一。該張照片...CTWANT ・ 4 小時前
罷免伍麗華涉不實連署遭起訴 許宇甄：無法接受
（中央社記者王承中台北31日電）屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等人提起公訴。許宇甄今天表示，無法接受。她說，偵辦過程，檢調僅傳訊一次，且未提出她有違法行為的具體證據，今天倉促將她提起公訴，顯有奉命起訴嫌疑。中央社 ・ 29 分鐘前
王子「偷吃粿粿」中國輿論炸鍋 11月上海開演唱會 網友怒喊退票
男星范姜彥豐和藝人粿粿結婚3年，昨日（10/29）突發出毀滅性爆料，指控女方婚內出軌「王子」邱勝翊，並稱手中握有兩人出軌證據，王子也火速道歉。不過王子11月將前往中國上海舉辦演唱會，如今傳出偷情醜聞，相關消息火速登上微博熱搜，大票網友怒喊「退票！」太報 ・ 1 天前
求長官幫泡茶！當兵也有「家長群」 網見對話傻眼：這不是幼兒園
您知道當兵也有家長群組嗎？一名網友近日透露，自從家人當兵後，他就被加進一個方便營區長官，發布重要事項的「家長群組」，沒想到裡面有家長不停發問「我家孩子坐到專車了嗎？」、「什麼時候休假？」讓其他家長哭笑台視新聞網 ・ 20 小時前
林思廷爆葉天倫片場恐嚇！狄志杰兒子被撞傷「差點衝學校」
晴天影像年度懸疑力作《看看你有多愛我》將於11月2日上線，由導演葉天倫與廣告名導廖堃言共同執導、金鐘編劇范芷綺操刀原創劇本。今（29）日舉辦上檔媒體茶敘，葉天倫率林思廷、狄志杰、李宗霖出席，三人以劇中造型亮相。林思廷與李宗霖「降齡」重返高中制服造型，青春氣息滿滿；狄志杰則頂著蓬亂鬍渣，氣場強烈，讓後自由時報 ・ 1 天前
婚變要讓全世界知道！阿Ken「昔神預言粿粿范姜彥豐」被挖 網全嚇傻
棒棒堂王子被指控為粿粿與范姜彥豐婚姻中的「小王」，事後聲明是在粿粿協商協婚過程中過度關心而越過朋友應有的界線，震驚演藝圈，風波持續延燒。如今網友翻出粿粿跟范姜彥豐先前曾上阿Ken、跟安心亞節目，當時阿Ken提及「真的受不了了，也許這個婚離不了，但沒關係我至少讓你知道，不只讓你知道，我讓全世界都知道，這樣心情或許會好點。」其他網友看到紛紛留言阿Ken根本是預言家，難怪會說自己無法結婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐
范姜彥豐今（29日）突發影片自曝與粿粿婚姻因王子（邱勝翊）介入，是導致兩人離婚的導火線，新聞曝光後，王子於3年前，也就是范姜與粿粿結婚第1年的耶誕節，好友群聚王子準備的竟是一頂「綠帽」，照片還被網友翻出，開酸王子給范姜彥豐戴的綠帽，早在3年前就準備好了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子認越界全因有致命證據？網朝聖「時空旅人」年初16字預言
36歲「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）最近捲入31歲粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波，有別於粿粿第一時間發文否認，王子倒是承認雙方「超過了朋友間應有的界線」。對此，網紅陳沂認為應該是有致命性證據，否則以王子過去紀錄不會輕易承認，更有「時空旅人」網友疑似早知道此事，今年初就在王子和粿粿的合照留言認為兩人不單純。中時新聞網 ・ 1 天前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子「這舉動」引熱議！ 網猜「有一刀斃命的證據」：不先認輸會死的更難看
范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入自己與粿粿婚姻導的火線。當事件爆發後，王子隨後發出聲明稱，「超過了朋友間應有的界線」，此番舉動也讓網友嘲諷，「現在搞到這種場面，有沒有粿粿現在在想啥的卦」，民眾也分析，王子此舉是「知道不先跳出來認輸會死的更難看」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前