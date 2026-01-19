遭遶境煙火掉落硬物擊中 男子頭部流血縫2針

絢麗的煙火把整個夜晚的天空點亮，這是在安南區的鎮安宮、週日晚間舉辦遶境活動的現場，沒想到有民眾突然遭異物砸中頭部，鮮血直流。

台南市警局第三分局副分局長郭榮木說明，「不慎遭到掉落物擊傷頭部，警方及義消及時到場協助，並通報119送醫，經縫合2針後傷勢無大礙，已返家休息。」

事件發生在週日晚間7時許，當時廟前方正在施放煙火，受傷民眾站在廟旁後方意外被打中。廟方強調，打到受傷民眾的是一般煙火的炮灰，只有1元硬幣大小，除了廟方的醫護小組第一時間處理，也會關心傷者協助保險理賠。

廣告 廣告

新寮鎮安宮總幹事助理鄭先生回應，「傷口大概1公分，那個是患者本人自己講的，上去的那個煙灰可能是重力加速度，可能就把患者的皮膚這個地方擦挫傷，今天會去做一個慰問動作。」

台南市民說道，「一點點而已啦，好像有叫救護車來載，10點多就結束了，熱鬧久久才一次。」

除了有民眾受傷，消防局也接獲，附近有煙火導致雜草起火的通報，還好及時撲滅，將釐清是否煙火施放造成，若達違規開罰要件，將依《爆竹煙火管理條例》規定裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

更多公視新聞網報導

高雄透天厝深夜瓦斯爆炸 波及鄰戶1死6送醫

嘉市突傳巨響「以為阿共打來」 消防局：非法施放煙火罰42萬

