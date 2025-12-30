遭邱議瑩控「恐獲國民黨灌票」 林岱樺：證明我最有能力勝選

立委邱議瑩控「國民黨民調要灌票給她」 ，林岱樺則回應，「這不就是證明，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人」。（林岱樺辦公室提供）

民進黨高雄市長初選民調將於明年1月登場，初選候選人、立委邱議瑩今（30）日坦言，近日確實掌握到訊息，國民黨可能「灌票給林岱樺」，對此當然會擔心。林岱樺則回應，「這不就是證明，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人」。

民進黨高雄市長初選採取全民調，預計1月12日至17日晚間展開電話民調。媒體今問及，是否擔心藍營灌票？對此，邱議瑩說，確實有掌握到相關訊息，國民黨可能在初選民調階段灌票給林岱樺，但她認為民調都僅作為參考，真正關鍵仍在於政策與願景的清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄。

對此，林岱樺直說，對於即將到來的初選民調，黨內其他候選人無端擔心，不分黨派的民眾會灌票給林岱樺？對於這樣的質疑，「我要反問：這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人」。

林岱樺強調，這也就證明，岱樺強調的市民作主，超越派系，才能獲得市民的高度支持。懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。

