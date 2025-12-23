遭鄭麗文嗆沒大腦 東吳副教授再拋3問反擊：問A答B把大家當笨蛋

東吳大學政治系副教授陳方隅昨晚在講座中提問，反遭鄭麗文嗆「沒大腦」。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨晚受邀前往東吳大學外雙溪校區演講，提問環節時，東吳大學政治系副教授陳方隅提問，「國民黨反對軍購，要如何面對中共不停擴張的決心？」反遭鄭麗文嗆「這也太沒有大腦了吧？」事後陳方隅發出3千字長文給鄭麗文2個提醒、3個問題，呼籲鄭好好回應問題。

陳方隅昨晚在臉書發文回應鄭麗文，首先他提醒鄭不要再消費自己過去的夥伴，也不要再扭曲台灣的民主化歷程，因為她在演講過程中，數度提到民進黨有多壞、多差，尤其是許多民主化過程的這些人只是想著要選舉，把「台獨」當成騙選票的工具，還包括「黑名單」的前輩們。

陳方隅提起該段歷史，過去在1980年代末期、1990年代，鄭麗文是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅中國國民黨，一起喊著國民黨有多麼「殘暴不義」，就算她再怎麼恨民進黨、覺得民進黨再怎麼壞，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對台灣做的事情。

陳方隅繼續說，關於黑名單，當時有很多在海外的台灣人，只因為批評了國民黨、或者展現出對台灣自由民主的渴望，就被國民黨派出的職業學生或者情報人員舉報，從此再也回不了家。黑名單份子回台灣闖關，很多人根本自己沒有要選舉，而是為了衝撞威權體制，「這些人是妳過去一起奮鬥的夥伴，現在妳為了政治利益而扭曲歷史，這非常不厚道」。

接著陳方隅提醒，請鄭麗文不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋，大家都聽得出來鄭麗文把QA時間變成QB時間，總是問A答B，學生們想要知道國民黨對一些重大議題的想法、重要的表態，結果妳一直講說同學們不要被限制想像、要有開擴的心胸、不要被政治人物限制住，反正就是不表態，不然就一直講說別人誤導、對國民黨有成見，「甚至後來還對同學們講說你們問這些問題都很不好，不是大學生應該做的事情，大學殿堂應該要有更好的提問」。

陳方隅也說，自己提問完後，鄭麗文馬上嗆他「一定是三民自的忠實讀者」，還說他「無腦」，他認為就事論事的公共討論是有可能的，討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？他相信聽眾們心中自有公評。

接著陳方隅提出3問鄭麗文，要求國民黨正面回應。首先是鄭麗文演講開頭就一直講說國民黨有多窮，但根據內政部的登記，國民黨帳面上基金淨額資產234億，第2名的民進黨6億，資產這麼多還叫窮？鄭麗文以前還曾經投入人權工作，批判國民黨，說國民黨殘暴不義，跟黃國昌一樣說要消滅國民黨，為什麼現在立場髮夾彎？就算民進黨再怎麼差，國民黨的問題不是更大嗎？這些問題應該怎麼解決？

陳方隅指出，再來是關於中國與台灣的自我防衛，雖然鄭麗文今天講了超過10次大家對國民黨有很多誤解，但國民黨就真的擋軍購，黨內還有一堆人整天稱讚中國很民主，還有國民黨一直不斷反對台灣自我防衛，這些都是國民黨的立場，鄭麗文還說要讓台灣人「自豪地說我們是中國人」，這個主張哪邊有委屈、哪邊有成見？

​最後，陳方隅​也問，現在國際社會的共識就是台灣要加強防衛，但不知道為什麼鄭麗文連台灣要加強防衛這件事情都不想說出口，不知道國民黨敢不敢跟習近平講不要再一直威脅武統了？不要再一直軍艦軍機的繞台了？還有「國民黨最支持軍隊、最支持國防」這種謊言就不要再講。

對於近日多名國民黨立委赴中引發爭議，陳方隅也追問，鄭麗文是否有掌握大家的行程？如何回應許多人質疑說這些人是去「接旨」的？是否有掌握到相關傳聞說貴黨黨內有超多人在拿中國的資源來選舉，還有許多地方派系也都接應上了紅色資本？還是您認為相關的報導與學者研究都是抹黑抹紅？

陳方隅感嘆，今天的座談題目是「國民黨的改革」，可是聽眾其實沒有聽到太多關於改革的事情，前面有人提問說國民黨似乎很保守，鄭主席說保守不是壞事，可以有很多的創意。但沒有回答到問題呀？例如，所以這個意思是國民黨是會繼續反同？妳們要的保守，是指哪些價值、哪些政策？

​​陳方隅特別提醒，鄭麗文來到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格在大學殿堂、罵大學老師「無腦」「都是看三民自媒體」這些回應，大家都看在眼裡，這損失不在他，都在國民黨；他希望政治人物們走入校園和民間社會的活動要多辦，像美國的「市政廳集會」town hall meeting那樣的傳統應該要建立起來，這是很好的公共討論和交流的機會。



