遭鄭麗文嗆「無腦」、「看三民自」 東吳副教授再拋3問回擊：別把大家當笨蛋
國民黨主席鄭麗文22日晚間前往東吳大學外雙溪校區以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，開放1小時20分鐘讓台下問好問滿，與學生互動熱烈。不過，就在東吳政治系副教授陳方隅提問後，鄭麗文竟先回應「你一定都是看三民自」，甚至直接嗆他「無腦」，陳方隅晚間在臉書發文回擊，提醒鄭麗文別再消費過去自己對抗威權的夥伴，也不應問A答B迴避表態「把學生當笨蛋」，同時，他也對國民黨提出針對國安、青年、改革等方面的3大提問，要求鄭麗文回答。
陳方隅指出，第一個建議，是請鄭麗文不要再消費自己過去的夥伴、也不要再扭曲台灣的民主化歷程，他談到，鄭麗文在演講與QA當中，數度提到民進黨有多壞、多差，尤其是許多民主化過程的這些人只是想著要選舉，把「台獨」當成騙選票的工具，還包括「黑名單」的前輩們。
但他要提醒鄭麗文，過去她是跟著這群民主前輩一起奮鬥，一起高喊著要消滅中國國民黨，一起喊著國民黨有多麼「殘暴不義」，就算再怎麼恨民進黨，都無法抹滅掉國民黨在長期威權時期對台灣做的事情。他直言，黑名單並非選舉算計，而是許多台灣人因追求自由民主而被迫流亡海外的血淚歷史，「這些人曾是妳一起奮鬥的夥伴，現在卻被為了政治利益而消費，這非常不厚道。」
陳方隅說，第二個建議就是，「請不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋」，他直言，任何一個有用腦袋的人，都聽得出來鄭麗文總是問A答B，學生們提問想知道國民黨對重大議題的想法，她卻回應「不要被限制想像、要有開擴的心胸、不要被政治人物限制住」，反正就是不表態，不然就一直講說別人誤導、對國民黨有成見，甚至後來還批評同學們問題問得很不好。
陳方隅也還原他當時提問的經過，鄭麗文先說他「一定都是看三民自」，然後又說他「無腦」，他狠酸：「我其實是覺得滿榮幸的，可以獲得中國國民黨主席如此的無腦回應。」，但他也質疑，討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，「這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」
陳方隅接著提出對國民黨的3大核心問題：
首先，鄭麗文演講開頭就一直講說國民黨有多窮、有多麼困窘，「但根據內政部的登記，國民黨帳面上基金淨額資產234億，第二名的民進黨6億，資產這麼多還叫窮？」此外，現在國民黨在推行的各種政策，對年輕人相當不利，停砍年金讓年金提早破產，獨厚軍公教或特定族群等等都是，而過去鄭麗文還曾經投入人權工作，批判國民黨，說國民黨殘暴不義，跟黃國昌一樣說要消滅國民黨，他質疑：「為什麼現在立場髮夾彎？就算民進黨再怎麼差，國民黨的問題不是更大嗎？這些問題應該怎麼解決？並不是罵一罵民進黨就沒事了。」
陳方隅進一步問，針對台灣的自我防衛，鄭麗文反覆強調整個台灣社會及國際社會都對國民黨有很多「誤解、歧見、成見」，但實際上國民黨真的擋了軍購、說普丁不是獨裁者、稱讚中國很民主，甚至鄭麗文還說要讓台灣人「自豪地說我們是中國人」。他質疑，鄭麗文一直強調台灣要和平，卻連要加強防衛都說不出口，更不敢向習近平呼籲不要再一直威脅武統、軍艦軍機繞台。甚至，黨籍立委們、大老們一個接一個去中國參加活動，鄭麗文如何回應許多人質疑說這些人是去「接旨」，此外還有嚴重的紅色資本、中國介選的疑雲，連趙少康、郝龍斌國民黨的大老們都認為這是很嚴重的問題，鄭麗文卻從未回應。
陳方隅提出的第三個問題，座談題目是「國民黨的改革」，可是當天其實沒有聽到太多關於改革的事情，甚至在演講時有提到說嘉義地檢署把國民黨黨部「抄家」，但是沒有提到說是因為黨部涉及罷免連署偽造文書。他並以自身出生的南投為例，南投的前縣長李朝卿貪汙被判四百多年，還有一長串的貪汙名單都是國民黨籍的，到底改革在哪裡？甚至國民黨內有這麼多黑道背景的、暴力前科的、性騷擾前科的、金融犯罪前科的立委們，怎麼會是「溫和」？
陳方隅並在文末說，大學生們是最不受控制、最不喜歡權威、而且都非常有主見的一個群體，大學老師們也是一樣。所以他才要特別提醒鄭麗文，來到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格在大學殿堂、罵大學老師「無腦」、「都是看三民自媒體」這些回應，大家都看在眼裡，這損失不在他，是在國民黨。他強調，雖然自己在幾乎所有立場都跟國民黨不一樣，但也很希望能夠有更多的交流機會，大家就事論事，會得到很多有趣的資訊與想法交流，他相信這對政治工作者來說也是很好的事情。
