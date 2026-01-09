遭鄭麗文嗆「說的話不值一提」 明居正：習近平能不能信大家自有判斷

記者陳思妤／台北報導

對於被鄭麗文嗆，不值一提、不值得回覆，明居正表示，反正習近平的話能不能信，大家自有判斷（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文表態想和中國國家主席習近平見面，但台灣大學政治學系名譽教授明居正日前曾批評，「台海和平要相信習近平」這說法太離譜，沒想到卻遭到鄭麗文反嗆，「明老師的話不值一提，也不值得回覆」。對此，明居正今（9）日表示，自己沒特別的想法，反正習近平的話能不能信，大家自有判斷。

鄭麗文日前鬆口希望上半年到中國訪問，並與習近平會面，如今傳出，國共論壇將在1月27日到29日重啟，國民黨副主席蕭旭岑將率團出席，且鄭麗文將在3月到中國和習近平見面。而藍白則是持續在立法院封殺115年度中央政府總預算，以及8年1.25兆國防預算，被質疑就是為了鄭習會。

明居正今天下午出席印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」會前被媒體堵訪問到，怎麼看之前說台海和平要相信習近平這說法太離譜，結果被鄭麗文說，「你的話不值一提？」明居正回應，自己沒什麼特別想法，「反正習近平的話能不能信，大家自有判斷」。

媒體也追問，國共論壇要復辦，是不是為了鄭習會鋪墊？明居正則稱，應該不是啦。

